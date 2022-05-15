Температура горіння 2000-2500°С: окупанти вдарили по Азовсталі з запалювальних або фосфорних бомб

У ніч проти неділі, 15 травня, російські військові завдали потужних ударів по Азовсталі в Маріуполі. Зокрема, вперше застосували проти захисників міста запалювальні або фосфорні бомби.
Про таке повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Окупанти стверджують, що застосували проти українських військових у Маріуполі запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами.
Температура горіння біля 2000-2500°С. Горіння зупинити майже неможливо.
Температура горіння біля 2000-2500°С. Горіння зупинити майже неможливо.
Наразі визначити достеменно, які саме снаряди застосували вороги неможливо.
Пекло зійшло на землю, в Азовсталь. Неймовірно, як тримаються наші захисники, – прокоментував Андрющенко.
Пекло зійшло на землю, в Азовсталь. Неймовірно, як тримаються наші захисники, – прокоментував Андрющенко.
Він додав: що кожен українець у невідплатному боргу в захисників Маріуполя.
На жаль, Росія не вперше застосовує проти українців фосфорні снаряди. Найчастіше їх фіксують під час боїв на Сході. Але варто завжди бути напоготові.
Дізнайся більше про фосфорні бомби: що це таке, чим небезпечні та як вберегти себе у разі ураження білим фосфором.