Температура горіння 2000-2500°С: окупанти вдарили по Азовсталі з запалювальних або фосфорних бомб

У ніч проти неділі, 15 травня, російські військові завдали потужних ударів по Азовсталі в Маріуполі. Зокрема, вперше застосували проти захисників міста запалювальні або фосфорні бомби.

Про таке повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Окупанти стверджують, що застосували проти українських військових у Маріуполі запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами.

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Температура горіння біля 2000-2500°С. Горіння зупинити майже неможливо.

Наразі визначити достеменно, які саме снаряди застосували вороги неможливо.

Пекло зійшло на землю, в Азовсталь. Неймовірно, як тримаються наші захисники, – прокоментував Андрющенко.

Він додав: що кожен українець у невідплатному боргу в захисників Маріуполя.

На жаль, Росія не вперше застосовує проти українців фосфорні снаряди. Найчастіше їх фіксують під час боїв на Сході. Але варто завжди бути напоготові.

Дізнайся більше про фосфорні бомби: що це таке, чим небезпечні та як вберегти себе у разі ураження білим фосфором.