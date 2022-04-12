Застосування Росією фосфорних бомб: у чому небезпека та як надати першу допомогу

Російські військові не вперше застосовують фосфорні бомби для атак по мирному населенню. Відповідну схему армія Росії відпрацювала раніше в Сирії, а тепер вдається до терору на території України.

Використання фосфорних бомб Росією в Україні

Сьогодні у Запорізькій області російські загарбники обстріляли фосфорними боєприпасами село Новояковлівка.

Завдяки дощовій погоді пожежі не сталося, пошкоджено будинки місцевих жителів, жертв немає, повідомила Комишуваська територіальна громада. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко заявляє, що в Авдіївці 26 березня застосували фосфорні боєприпаси.

– Від них не було постраждали, але це дуже тривожний сигнал. Тому що на Луганщині вони застосовувалися. Зараз, на жаль, це застосовується і в інших містах вздовж лінії розмежування, — додав Кириленко.

В середині березня росіяни вдарили фосфорними бомбами по Попасній, що на Луганщині.

Тоді заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував кадри з вибухами, що характерні для фосфорного горіння. Такою зброєю цивільне населення атакували нацисти під час Другої світової.

Нещодавно були зафіксовані ще випадки застосування подібної зброї російськими військами.

Фосфорні боєприпаси поширюють токсичні запальні сполуки на кілька сотень квадратних метрів. Їхнє застосування заборонене міжнародними конвенціями.

Що таке фосфорні бомби

Фосфорні бомби — це боєприпаси, начинені білим фосфором. Це дуже вогненебезпечна речовина. При контакті з киснем (у повітрі) легко займається.

Застосування фосфорних бомб заборонено Женевською конвенцією про захист жертв війни (протокол від 1977 року) та Конвенцією про конкретні види звичайної зброї.

Небезпека для людини

Для людини білий фосфор дуже небезпечний, адже спричиняє тяжкі хімічні опіки. При потраплянні на шкіру утворює глибинні рани й продовжує горіти всередині рани.

Смертельна доза білого фосфору для людини мінімальна — 0,05–0,15 г.

Якщо фосфор потрапляє в організм через рот, то викликає опіки ротової порожнини та шлунково-кишкового тракту. Людина відчуває сильне печіння в роті, страждає від блювоти, діареї та сильного болю в животі.

Що робити у разі ураження білим фосфором

Найперше — позбутися одягу, до якого прилипли палаючі частки снаряду. Якщо це не вдається зробити, занурте уражену ділянку шкіри під воду та сильно зволожуйте. Промийте уражену шкіру розчином бікарбонату натрію або холодною водою. Залишки фосфору (ті, що можна побачити оком) потрібно вийняти з рани пінцетом або іншим негострим предметом. Робити це бажано під водою.

Руками фосфору не торкайтеся! Це може спричинити додаткові опіки.

4. Закрийте місце ураження вологою пов’язкою, яку попередньо змочіть фізрозчином, щоб фосфор повторно не зайнявся.

5. Обов’язково зверніться за допомогою до лікаря та попередьте, що постраждали саме від фосфорного боєприпасу.

Раніше ми розповідали про хімічну зброю в Росії. Що треба знати українцям, аби бути в безпеці — читай за посиланням.