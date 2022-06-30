Налякані, накивали п’ятами! Російські військові залишили Зміїний після атак ЗСУ

Острів Зміїний став відомим на весь світ завдяки хоробрості українських прикордонників, але втримати його все-таки не вдалося. Російські військові захопили острів та встановили там системи ППО.

Окупанти мали на меті взяти під повний контроль судноплавство в Чорноморській акваторії.

Проте ЗСУ ламає всі їхні плани! ОК Південь повідомило, що російські військові, ймовірно, залишили острів після чергової атаки українських сил.

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— Протягом ночі внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із завданням ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами та, імовірно, залишив острів, — йдеться у повідомленні.

Наразі на острові Зміїний пожежа, лунають вибухи.

Ще однією радісною новиною стало повернення 144 полонених українських бійців. З них майже 100 — бійці з Азовсталі.

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