Украина

Испуганные, засверкали пятами! Российские военные покинули Змеиный после атак ВСУ

Богдана Макалюк, редактор сайта 30 июня 2022, 11:35
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Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 30 червня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 30 июня
0:03:17
Дитячі садочки під час війни в Україні
Страшные реалии ХХІ века: как детские сады готовятся к вероятным обстрелам в Одессе
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