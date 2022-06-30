Испуганные, засверкали пятами! Российские военные покинули Змеиный после атак ВСУ

Остров Змеиный стал известным на весь мир благодаря храбрости украинских пограничников. Но удержать его нашим военным не удалось. Российские военные захватили остров и установили там системы ПВО.

Остров Змеиный — что произошло

Целью оккупантов было взять под полный контроль судоходство в Черноморской акватории.

Однако ВСУ ломает все их планы! В ОК Південь сообщили, что российские военные, вероятно, покинули остров.

Сейчас также смотрят

— В течение ночи в результате удачно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный противник в спешке эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров, — говорится в сообщении.

Также известно, что на Змеином раздаются взрывы. Остров охватил пожар.

На данный момент Одесская область полностью освобождена от ВС РФ, заявил спикер ОВА Сергей Братчук.

Он отметил, что с отходом российской армии из посёлка Белое Измаильского района, который находится на острове Змеиный, на территории области оккупантов больше не осталось.

Почему остров назвали Змеиный

Хоть остров и называется Змеиный, но змей на нем сегодня нет совсем.

Откуда тогда такое название?

Древние греки называли его Левкосом, что в переводе означало Белый остров. Украинское же название появилось в ХІХ–ХХ веках.

Дело в том, что течение Дуная настолько сильное, что к берегу острова часто выбрасывало речных ужей. Хотя они там и не приживались, считается, что именно это явление дало название острову.

Еще одной радостной новостью стало возвращение 144 пленных украинских бойцов. Из них почти 100 — бойцы из Азовстали.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!