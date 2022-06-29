Це сталося! Майже 100 захисників Азовсталі повернулися додому

Захисники Маріуполя довго тримали оборону, але згодом вийшли з території заводу. У рамках домовленостей їх було вивезено на територію РФ.
Українська влада робила все можливе для обміну полоненими й на сьогодні, 29 червня, маємо перші результати.
Усього в рамках чергового обміну полоненими звільнено 144 українських захисники, з яких 95 – оборонці Азовсталі. Загалом побачити рідних зможуть:
З них 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому — 19 років.
— Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу, — повідомили в ГУР МОУ.
Раніше ми детальніше розповідали, де зараз бійці Азовсталі та щовідомо про блокаду заводу.
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