Евакуація українських військових з Азовсталі — все, що відомо про порятунок героїв Маріуполя

Металургійний комбінат протягом багатьох тижнів був останнім бастіоном окупованого Маріуполя, в якому тримали оборону українські військовослужбовці.

Спочатку разом із ними були сотні цивільних, але на початку травня частину з них вдалося врятувати. Тоді влада зосередила зусилля на евакуації українських військових.

Мовчання — то золото, кажуть люди. І найближчими днями цей фразеологізм звучить, як гарна інструкція до дій. Для того щоб не нашкодити евакуації наших захисників з Азовсталі, українська влада просить не робити жодних заяв та припущень в інформаційному просторі.

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Однак якщо переймаєшся за життя українських військових і прагнеш дізнатись офіційні подробиці процесу порятунку, читай, що відомо про евакуацію бійців Азова на сьогодні, в матеріалі Вікон.

Перша хвиля евакуації з Азовсталі

У понеділок, 16 травня, з Азовсталі евакуювали частину українських військових, які залишалися на території заводу. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

53 важкопоранених було відправлено до лікарні в Новоазовську;

211 військових були доставлені в Оленівку.

— Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну, — наголосила Ганна Маляр.

Куди вивозять українських захисників

Наразі відомо, що українських військових автобусами відправляють на тимчасово окуповані російськими військами території міст Новоазовськ та Оленівка.

Як проходила евакуація бійців Азова: ексклюзивне відео

Друга хвиля евакуації з Азовсталі

Кореспондент британського агентства новин Reuters повідомив про те, що як мінімум сім автобусів з українськими військовими виїхали з Азовсталі напередодні, 17 травня.

Однак наразі керівництво України не робить офіційних заяв стосовно цієї інформації.

Пояснення Володимира Зеленського та Олексія Резнікова про евакуацію маріупольського гарнізону

Президент Володимир Зеленський розповів, що наразі Україна намагається врятувати українських військових з Азовсталі.

Українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина.

Однак операція з порятунку ще продовжується і потребує максимальної делікатності та часу.

Читати на тему Українських військових почали евакуювати з Азовсталі — офіційно всі деталі про події у Маріуполі

Міністр оборони Олексій Резніков своєю чергою заявляє, що захисники Маріуполя успішно виконали поставлене завдання — стримали близько 20 тисяч ворожих військових та не пустили їх на Запоріжжя та Донбас.

Тому тепер захисникам Маріуполя було віддано новий наказ — зберегти власні життя.

У них зараз новий наказ — зберегти свої життя, вони потрібні Україні. Це головне.

Звернення лідера азовського руху Андрія Білецького

Лідер азовського руху Андрій Білецький також не залишився осторонь розмов про порятунок його побратимів. Він закликав утриматися від будь-яких оцінок чи коментарів про евакуацію з Азовсталі.

— Єдине, що кожен із вас мусить зробити сьогодні — не нашкодити порятунку наших хлопців, — заявив Білецький.

Він додав, що вже за дві – три доби “сам гарнізон дасть чітко зрозуміти, як все відбувалося, і так далі”.

Гарнізон і надалі на зв’язку, на місці, зі зброєю в руках. Все буде добре, все буде Україна!

І ще раз додав: не нашкодьте!

Чому Росія погодилась на евакуацію бійців

Як повідомив Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 17 травня, російське керівництво могло погодитись на евакуацію українських захисників з Азовсталі, щоб мати хоча б одну так звану “перемогу”. Так вони зможуть оголосити, що нарешті встановили повний контроль над Маріуполем.

Також Інститут вивчення війни не виключає можливості, що Росія могла піти на таку угоду, щоб відвернути увагу від загалом повільних темпів вторгнення.

Проте експерти заявляють, що вже помітили невдоволені настрої серед росіян, оскільки їхня влада дуже довго розповідала про успішні атаки на Азовсталь і неочікувано погодилась на перемовини.

Деяким росіянам може бути важко поєднати тріумфальні послання з раптовими переговорами, — вважає Інститут вивчення війни.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ роз’яснив, яким було бойове завдання бійців Азова та в чому їхній подвиг.