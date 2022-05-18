Эвакуация украинских военных из Азовстали — все, что известно о спасении героев Мариуполя

Металлургический комбинат в течение многих недель был последним бастионом оккупированного Мариуполя, в котором держали оборону украинские военнослужащие.

Сначала вместе с ними находились сотни гражданских, но в начале мая часть из них удалось спасти. Теперь власти сосредоточили все усилия на эвакуации украинских военных.

Молчание — золото, говорят люди. И в ближайшие дни этот фразеологизм звучит, как инструкция к действию. Для того чтобы не навредить эвакуации наших защитников из Азовстали, украинские власти просят не делать никаких заявлений и предположений в информационном пространстве.

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Однако если ты беспокоишься о жизни украинских военных и хочешь узнать подробности эвакуации — читай, что известно об эвакуации бойцов Азова на сегодня, 18 мая.

Первая волна эвакуации из Азовстали

В понедельник, 16 мая, из Азовстали эвакуировали часть украинских военных, которые оставались на территории завода. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

53 тяжелораненых были доставлены в больницу в Новоазовске;

211 военных были доставлены в Еленовку.

— Для дальнейшего возвращения их домой будет осуществлена ​​процедура обмена, — отметила Анна Маляр.

Куда вывозят украинских защитников

На сегодня известно, что автобусы с украинскими военными выезжают на временно оккупированные российскими войсками территории городов Новоазовск и Еленовка (так называемая ДНР).

Как проходила эвакуация бойцов Азова: эксклюзивное видео

Вторая волна эвакуации из Азовстали

Корреспондент британского новостного агентства Reuters сообщил о том, что как минимум семь автобусов с украинскими военными выехали из Азовстали накануне вечером, 17 мая.

Однако украинская сторона пока не дает официальных комментариев относительно этой информации.

Комментарии Владимира Зеленского и Алексея Резникова об эвакуации мариупольского гарнизона

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина пытается спасти всех наших военных из Азовстали.

Украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, эти слова поймет каждый адекватный человек.

Однако операция по спасению продолжается и требует максимальной деликатности и времени.

Министр обороны Алексей Резников в свою очередь заявил, что защитники Мариуполя успешно выполнили поставленную задачу — удержали около 20 тысяч российских военных и не пустили их в направлении Запорожья и на Донбасс.

Поэтому защитникам Мариуполя был отдан новый приказ — сохранить собственные жизни.

У них сейчас новый приказ — сохранить свои жизни, они нужны Украине. Это главное.

Обращение лидера движения азовцев Андрея Билецкого

Лидер азовского движения Андрей Билецкий также высказался о спасении своих собратьев. Он призвал воздержаться от каких-либо оценок или комментариев по поводу эвакуации из Азовстали.

— Единственное, что каждый из вас должен сделать сегодня — не навредить спасению наших ребят, — заявил он.

Также Билецкий добавил, что уже через двое – трое суток “сам гарнизон даст четко понять, как все происходило и так далее”.

Гарнизон на связи, на месте, с оружием в руках. Все будет хорошо, все будет Украина!

И еще раз добавил: не навредите!

Почему Россия согласилась на эвакуацию бойцов

Как сообщил Институт изучения войны (ISW) в своем отчете за 17 мая, российское руководство могло согласиться на эвакуацию украинских защитников из Азовстали, чтобы получить хотя бы одну так называемую “победу”. Так руководство сможет объявить, что Россия наконец-то установила полный контроль над Мариуполем.

Также Институт изучения войны не исключает возможность того, что Россия могла пойти на такое соглашение, чтобы отвлечь внимание от медленных темпов вторжения.

Однако эксперты отмечают, что среди россиян уже распространяются недовольные настроения, поскольку власти слишком долго рассказывали об успешных атаках на Азовсталь и неожиданно согласились на переговоры.

Для некоторых россиян может быть сложно соединить триумфальные послания с внезапными переговорами, — считает Институт изучения войны.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ разъяснил, какой была боевая задача бойцов Азова и в чем их подвиг.