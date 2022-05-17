Какой была боевая задача бойцов Азова и в чем их подвиг — разъяснение Генштаба

Вчера, 16 мая, началась эвакуация раненых азовцев. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассказал, какой была задача украинских бойцов и в чем их подвиг.

Гарнизон Мариуполь выполнил поставленную боевую задачу

Как сообщает Генштаб, высшее военное командование отдало приказ командирам находящимся на Азовстали подразделений сохранить жизнь личного состава.

Поэтому сейчас идет операция по спасению защитников Украины. Удалось вывезти 53 тяжелораненых военнослужащих в медучреждение в Новоазовске. Еще 211 бойцов — в Еленовку. Их вернут на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена.

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В чем подвиг гарнизона Мариуполь

Отдельный отряд специального назначения Азов, 12-я бригада Национальной гвардии Украины, 36-я отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, терроборона Мариуполя — все они навсегда вошли в историю благодаря своему мужеству, преданности и патриотизму.

82 дня украинские герои удерживали позиции на Азовстали и мешали наступлению россиян.

— Они не позволили противнику перебросить группировку численностью 17 батальонно-тактических групп (около 20 тысяч военных) на другие направления, — сообщает Генштаб.

Азовцы провалили план Путина быстро захватить Запорожье, полностью захватить Донецкую и Запорожскую области и оцепить группировки ООС.

Мариупольские защитники выиграли ценное время для Украины, чтобы создать оборонные рубежи, сформировать резервы, перегруппировать свои силы и получить помощь от партнеров.

Сейчас же самая важная общая задача для Украины и всего мира — сохранить жизни защитников Мариуполя. Операция по спасению наших воинов продолжается.

По данным Генштаба, сейчас россияне сконцентрируются на Донецком направлении. Карта боевых действий в Украине подскажет, что происходит сегодня на фронте.