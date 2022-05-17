Учора, 16 травня, почалась евакуація поранених азовців. Генеральний штаб Збройних сил України розповів, яким було завдання українських бійців та в чому їхній подвиг.

Гарнізон Маріуполь виконав поставлене бойове завдання

Як повідомляє Генштаб, вище військове командування віддало наказ командирам підрозділів, які перебувають на Азовсталі, зберегти життя особового складу.

Тому зараз триває операція з порятунку захисників України. Вдалось вивезти 53 важкопоранених військовослужбовців до медзакладу в Новоазовську. Ще 211 бійців — до Оленівки. Їх повернуть на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну.

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У чому подвиг гарнізону Маріуполь

Окремий загін спеціального призначення Азов, 12-та бригада Національної гвардії України, 36-та окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці, тероборона Маріуполя — всі вони назавжди увійшли в історію завдяки своїй мужності, відданості та патріотизму.

82 дні українські герої утримували позиції на Азовсталі та заважали наступу росіян.

— Вони не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонно-тактичних груп (близько 20 тисяч військових) на інші напрямки, — повідомляє Генштаб.

Азовці провалили план Путіна швидко захопити Запоріжжя, повністю загарбати Донецьку та Запорізьку області й оточити угруповання ООС.

Маріупольські захисники виграли цінний час для України для того, щоб створити оборонні рубежі, сформувати резерви, перегрупувати свої сили та отримати допомогу від партнерів.

Зараз же найважливіше спільне завдання всієї України та всього світу — зберегти життя оборонців Маріуполя. Операція з порятунку наших захисників триває.

За даними Генштабу, зараз росіяни концентруються на Донецькому напрямку. Карта бойових дій в Україні підкаже, що відбувається на фронті сьогодні.