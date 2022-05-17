Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 17 травня

Ворог думав, що нам потрібні якісь примарні біолабораторії, щоб бути сильнішими. Звідки ж йому було знати, що українці від народження — це люди зі сталі з живими палаючими серцями.

Наша сила лише примножується, коли ми на своїй землі. А той, хто прийшов до нас здалеку, розгубив свою разом з останньою краплиною гідності та залишками критичного мислення.

Ворог обов’язково поплатиться за всі скоєні злочини й не без професійної участі ЗСУ. А поки мирному населенню традиційно варто дослухатись до вказівок Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 17 травня

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Оперативна обстановка в Україні станом на 17 травня 2022 року

Противник продовжує ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку.

На Слобожанському напрямку противник намагається стримувати наступ Сил оборони на північ від Харкова та запобігти їх виходу на державний кордон України.

Ворог намагався вести бойові дії в напрямку Тернова, успіху не мав.

Ворожа авіація намагається вражати об’єкти у Східній операційній зоні та промислові об’єкти у глибині території України.

Ворог веде підготовку до наступальних дій силами підрозділів, зосереджених в районі Ізюму.

На Слов’янському напрямку противник здійснює доукомплектування та поповнення втрат, намагається відновити наступ.

На Донецькому напрямку противник здійснював вогневе ураження підрозділів наших військ із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації.

На Лиманському напрямку ворог спробував наступати у районі Шандриголового. У напрямку населеного пункту Лиман, за результатами бойових дій, успіху не має, намагається посилити угрупування своїх військ.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти вели бої в районі Борівського, зазнали втрат.

На Авдіївському напрямку ворог діяв в напрямку населеного пункту Суха Балка. Обстрілював окремі позицій Сил оборони касетними боєприпасами.

У Маріуполі основні зусилля зосереджував на блокуванні та ураженні наших підрозділів в районі заводу Азовсталь. Продовжує масовані артилерійські та авіаційні удари.

На Бахмутському напрямку противник веде бойові дії в районі Тошківки й Пилипчатиного. В районі Гірського російські окупанти зазнали втрат та відійшли.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій ворог не вів. Здійснював вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Времівка, Новосілка, Мала Токмачка та Новоандріївка. Завдав авіаційного удару по Малинівці.

На Курахівському напрямку ворог наступав в районі Марʼїнки та Новомихайлівки, успіху не мав.

На Південнобузькому напрямку активних бойових дій не проводив, здійснював обстріли цивільної інфраструктури зі ствольної артилерії та мінометів у районі Олександрівки, Шевченкового і Нововоронцовки.

Сили оборони України здійснили вогневе ураження польового складу боєприпасів противника в районі населеного пункту Давидів Брід.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Кораблі Чорноморського флоту РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.

Нагадаємо, раніше екс-міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів про те, чи зможе Україна повернути свої кордони до зими.