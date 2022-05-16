Чи зможе Україна повернути свої кордони до зими? Андрій Загороднюк про плани РФ, ядерну зброю та контрнаступ

Андрій Загороднюк — екс-міністр оборони України, нині — голова правління Центру оборонних стратегій. Це українська незалежна аналітична організація, що об’єднує зусилля провідних українських і міжнародних експертів для розв’язання нагальних питань безпеки та оборони країни.

Чи змінилися плани Путіна після того, як російська армія не змогла здійснити бліцкриг і захопити всю територію України у стислі строки?

Стратегічні цілі Путіна залишаються незмінними — він хоче знищити Україну в принципі. Йому потрібна вся Україна, і він бере стільки, скільки може захопити. Щойно він захопить якусь частину України й відновить свої спроможності — піде далі. І це треба розуміти.

Бо питання не в якихось окремих регіонах, питання в існуванні України як успішної європейської демократії.

Для Путіна це проблема. І його стратегічна ціль — це підкорити Україну, знищити її й зробити з неї колонію.

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Перший сценарій був захопити Київ за кілька днів, поставити маріонетковий уряд. Коли це не вийшло — намагалися захопити кілька ключових міст. Цього теж не вийшло, і росіяни перейшли до жахливої тактики тероризування населення. Це також не вплинуло на українців. Тоді вони знову переглянули тактику, і вирішили сконцентрувати сили на окремому регіоні — окопалися на Півдні й почали операцію на Сході.

Генерали Путіна хотіли показати, що вони хоч на щось здатні.

Питання в тому, чим ця операція завершиться: або вони відступлять, або підуть далі. І це залежить від ЗСУ й партнерів, які постачають нам зброю і техніку.

Про найважчі ділянки фронту

Найважче зараз, окрім Азовсталі, на Донецькому та Луганському напрямку. Російська армія концентрує саме там свої сили. Вони встигли зібрати приблизно 100-150 тисяч військових, і якісь додаткові підрозділи Росгвардії. Їх недостатньо для захоплення не те, що всієї території України, їх недостатньо для захоплення половини й навіть третини. Але, вони, звичайно, дуже суттєві, якщо їх сконцентрувати на якомусь одному напрямку.

Питання стратегічної цілі таких дій відсутнє. Вони захоплять якусь територію, а що далі? Єдина причина, чому вони це роблять, це тому, що провалилися по всіх інших сценаріях, і тепер намагаються зробити хоч щось. Попри це, якщо вони матимуть успіх на якійсь території — вони відновляться і підуть далі.

Чи може ця війна перетворитися на позиційну і тривати роками, як було на Сході країни?

Ця війна вже є позиційною на Півдні. Росіяни вже будують там укріплення, вже визначають цю територію як таку, що переходить під їхню окупаційну владу. На Сході йдуть активні бої, тож поки що ми про це не говоримо.

Звичайно, Україна більше не погодиться на сценарій 2014 року, і, я дуже сподіваюся, наша влада не піде на якісь, приміром, Мінські угоди-3. Тому що вони діють рівно до того моменту, поки Росія не відновить свої спроможності (побудує нові підрозділи або приведе ці в бойову готовність) і піде далі.

За яких умов українська армія може перейти в контрнаступ на всіх ділянках фронту?

Мова йде про наявність достатньої кількості озброєння та військової техніки. Як тільки цього всього буде достатньо – питання контрнаступу на всіх ділянках фронту буде винятково технічним і організаційним.

Чи зважиться Путін на використання ядерної зброї?

Більшість аналітиків, в тому числі західних, вважають, що ядерна зброя застосована не буде, або це застосування — малоймовірне. Те, що заявляє з цього приводу російське керівництво, брати в розрахунок ми не можемо, бо ця інформація призначена для внутрішнього споживача. Це частина пропаганди.

Усьому світу категорично нецікаво відкривати так звану “скриньку Пандори” ядерних конфліктів. Тому, гадаю, світова спільнота зробить все, аби такій ситуації запобігти.

Всі проблеми, які зараз є в Росії — це ніщо в порівнянні з тими проблемами, які вони отримають, якщо дозволять собі застосувати ядерну зброю.

Це спричинить кінець чинного московського режиму.

Заяви про використання ядерної зброї існували десятиліттями. Дуже часто сама можливість застосування ядерної зброї закінчувала конфлікти або переводила їх в іншу фазу. Це так звані засоби стратегічних комунікацій.

Якщо Путін таки зважиться на застосування ядерної зброї, як це відбуватиметься?

Важко сказати, але, можливо, це буде якась демонстраційна дія, не спрямована на ураження великої кількості населення. Утім, все буде залежати від того, в якому стані Путін прийматиме це рішення, і чи буде його оточення це підтримувати, бо це теж дуже важливо.

Є, до речі, доволі слушна думка, що Путін перебуває не в дуже доброму стані здоров’я — це підтверджують дані багатьох розвідок.

А його оточення розуміє, що їм доведеться відповідати за ці дії. Втім, гадати про те, яким буде рішення про ядерний удар не можемо, бо в будь-якому випадку, якщо таке рішення буде — воно буде прийняте нераціонально.

Це буде рішенням відчаю.

Про звільнення українських територій до зими

Звільнення територій до стану 23 лютого можливе до зими.

Це, дійсно, можна зробити доволі швидко, якщо в нас буде необхідна кількість техніки й боєприпасів до неї.

Питання ОРДЛО та Криму — інші питання, ці рішення має приймати військове керівництво країни в залежності від того, в якому стані ми будемо, якщо стоятимемо перед цим вибором. Україна однозначно має повернути всі свої території. Це питання, в якому немає компромісів. Питання лише коли, якими засобами та яким чином.

Наші військові вже виганяють ворога з української землі та навіть дійшли до кордону в Харківській області. Раніше Сергій Грабський розповідав про контрнаступ на Ізюмському напрямку та ситуацію в Луганській області.