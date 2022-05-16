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Сможет ли Украина вернуть свои границы до зимы? Андрей Загороднюк о планах РФ, ядерном оружии и контрнаступлении

Наталья Ничай 16 мая 2022, 22:00
Андрій Загороднюк інтерв'ю 2022
Фото: Facebook

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