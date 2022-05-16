Сможет ли Украина вернуть свои границы до зимы? Андрей Загороднюк о планах РФ, ядерном оружии и контрнаступлении

Андрей Загороднюк — экс-министр обороны Украины, ныне — председатель правления Центра оборонных стратегий. Это украинская независимая аналитическая организация, которая объединяет усилия ведущих украинских и международных экспертов для решения неотложных вопросов безопасности и обороны страны.

Изменились ли планы Путина после того, как российская армия не смогла осуществить блицкриг и захватить всю территорию Украины в сжатые сроки?

Стратегические цели Путина остаются прежними — он хочет уничтожить Украину в принципе. Ему нужна вся Украина и он берет столько, сколько может захватить. Как только он захватит какую-то часть Украины и восстановит свои возможности, он пойдет дальше. И это нужно понимать.

Потому что вопрос не в каких-то отдельных регионах, вопрос в существовании Украины как успешной европейской демократии.

Для Путина это проблема. И его стратегическая цель — это покорить Украину, уничтожить ее и сделать из нее колонию.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Первый сценарий был захватить Киев за несколько дней, поставить марионеточное правительство. Когда это не получилось — пытались захватить несколько ключевых городов. Этого тоже не вышло, и россияне перешли к ужасающей тактике терроризирования населения. Это тоже не повлияло на украинцев. Тогда они снова просмотрели тактику и решили сконцентрировать силы на отдельном регионе — окопались на Юге и начали операцию на Востоке.

Генералы Путина хотели показать, что они хоть на что-то способны.

Вопрос в том, чем эта операция завершится: либо они отступят, либо пойдут дальше. И это зависит от ВСУ и партнеров, которые снабжают нас оружием и техникой.

О самых тяжелых направлениях фронта

Тяжелее всего сейчас, кроме Азовстали, на Донецком и Луганском направлении. Российская армия концентрирует там свои силы. Они успели собрать примерно 100-150 тысяч военных и какие-то дополнительные подразделения Росгвардии. Их недостаточно для захвата не то что всей территории Украины, их недостаточно для захвата половины и даже трети. Но они, конечно, очень существенны, если их сконцентрировать на каком-то одном направлении.

Вопрос стратегической цели таких действий отсутствует. Они захватят какую-нибудь территорию, а дальше что? Единственная причина, почему они это делают — потому, что провалились по всем другим сценариям, и теперь пытаются предпринять хоть что-нибудь. Несмотря на это, если они будут успешны на какой-то территории — восстановятся и пойдут дальше.

Может ли эта война превратиться в позиционную и длиться годами, как было на Востоке страны?

Эта война уже позиционная на Юге. Россияне уже строят там укрепления, уже определяют эту территорию, как переходящую под их оккупационную власть. На Востоке идут активные бои, так пока мы об этом не говорим.

Конечно, Украина больше не согласится на сценарий 2014 года, и, я очень надеюсь, что наша власть не пойдет на какие-то, например, Минские соглашения-3. Потому что они действуют ровно до того момента, пока Россия не восстановит свои возможности (создаст новые подразделения или приведет эти в боевую готовность) и пойдет дальше.

В каких условиях украинская армия может перейти в контрнаступление на всех участках фронта?

Речь идет о наличии достаточного количества вооружения и военной техники. Как только этого всего будет достаточно — вопрос контрнаступления на всех участках фронта будет исключительно техническим и организационным.

Решится ли Путин на использование ядерного оружия?

Большинство аналитиков, в том числе западных, считают, что ядерное оружие не будет применено или это маловероятно. То, что заявляет по этому поводу российское руководство, брать в расчет мы не можем, потому что эта информация предназначена для внутреннего потребителя. Это часть пропаганды.

Всему миру категорически неинтересно открывать так называемый ящик Пандоры ядерных конфликтов. Поэтому, думаю, что мировое сообщество сделает все, чтобы предотвратить такую ​​ситуацию.

Все проблемы, которые сейчас есть в России — это ничто по сравнению с теми проблемами, которые у них будут, если (Россия) позволит себе применить ядерное оружие.

Это приведет к концу действующего московского режима.

Заявления об использовании ядерного оружия были на протяжении десятилетий. Очень часто одна возможность применения ядерного оружия заканчивала конфликты или переводила их в другую фазу. Это так называемые средства стратегических коммуникаций.

Если Путин все же решится применить ядерное оружие, как это будет происходить?

Трудно сказать, но, возможно, это будет какое-то демонстрационное действие не направленное на поражение большого количества населения. Впрочем, все будет зависеть от того, в каком состоянии Путин будет принимать это решение, и будет ли его окружение поддерживать, потому что это тоже очень важно.

Есть, кстати, дельная мысль о том, что Путин находится не в очень хорошем состоянии здоровья — это подтверждают данные многих разведок.

А его окружение понимает, что им придется отвечать за эти действия. Впрочем, думать о том, каким будет решение о ядерном ударе, мы не можем, потому что в любом случае, если такое решение будет — оно будет принято нерационально.

Это будет решение отчаяния.

Об освобождении украинских территорий до зимы

Освобождение территорий до состояния 23 февраля возможно до зимы.

Это действительно можно сделать довольно быстро, если у нас будет необходимое количество техники и боеприпасов к ней.

Вопрос ОРДЛО и Крыма — другой вопрос, это решение должно принимать военное руководство страны в зависимости от того, в каком положении мы будем, если мы окажемся перед таким выбором. Однозначно Украина должна вернуть все свои территории. Это вопрос, в котором нет компромиссов. Вопрос только когда, какими средствами и как именно.

Наши военные уже выгоняют врага из украинских земель и дошли до границы в Харьковской области. Ранее Сергей Грабский рассказывал о контрнаступлении на Изюмском направлении и ситуации в Луганской области.