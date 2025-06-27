Чому тато помер? Книга, которая учит честно говорить о смерти с малышами

Как жить в мире без одного из родителей? На этот вопрос каждый день приходится отвечать нашим детям. Но еще более трагический вопрос встает перед матерями — как рассказать, почему папа погиб?

Алина Отземко — вдова военнослужащего, погибшего на войне в прошлом году. Она самостоятельно воспитывает сына Юру, поэтому ей пришлось искать правильные слова для своего ребенка. Этот процесс вдохновил ее на создание книги для детей, потерявших близких на войне, и взрослых, которые их поддерживают.

“Чому тато помер?” — это книга, которая спасала женщину, когда она искала силы жить дальше. Сейчас надеется, что она спасет других женщин, потерявших мужей. А еще поможет самым маленьким из нас осознать страшные вещи на простом языке.

В разговоре с vikna.tv Алина рассказала, как появилась идея книги и почему убеждена, что о смерти нужно говорить даже с детьми.

Чому тато помер? Как появилась идея книги о гибели родных

Идея книги появилась несколько лет назад, однако Алина не думала, что действительно решится говорить на эту непростую тему.

— На эту тему и не должно быть просто говорить. Когда мой муж погиб, я должна была как-то объяснить своему сыну, которому в то время было 3,5 года, что происходит: что такое смерть, почему папа погиб. Тогда я принялась искать ответы на эти вопросы.

Она начала изучать профессиональную и детскую литературу, но в полной мере в контексте войны этого ответа не давал никто. Книга Чому тато помер? пересказывает личный опыт Алины как психолога и опыт коммуникации с ребенком.

По мнению женщины, тема смерти в Украине табуирована из-за культурных особенностей.

— Какие у нас атрибуты смерти? Черный платок, похоронная процессия, плач. Если бы мы жили в Мексике или Перу, мы праздновали бы праздник смерти.

В маленьких городах можно услышать предрассудки по типу: “Сначала ребенка нужно взять на свадьбу, а потом можно на кладбище”. А на похоронах говорят: “Отвернись, не смотри”.

Алина считает, что смерть — это часть жизни и естественный процесс. А в наших реалиях это стало рутиной. Так что игнорировать этого слона в комнате не получится, уверен автор.

— Учитывая особенности детей дошкольного возраста, тема смерти для них очень абстрактна. Поэтому, чтобы не травмировать ребенка разговором больше, чем фактом смерти, его нужно познакомить в целом с тем, что такое смерть.

В чем особенность книги

Книга написана от имени сына Юры. Женщина решила писать от имени ребенка, ведь в этом возрасте они достаточно эгоцентричны и воспринимают мир только через призму своих потребностей.

Алина добавляет, что если не предоставить достаточно объяснений и контекста, малыши могут почувствовать вину.

Если мы скажем, что он исчез, ушел, покинул нас, это может повлечь за собой рану привязанности и чувство вины. Он будет трактовать это так, что он ушел из-за меня.

Стиль книги от первого лица поможет ребенку лучше осознать проблематику смерти и понять, что другие дети тоже проходят через такие проблемы.

— Первая глава — это подводка ко всему. От имени ребенка я описываю, как перед поминальными днями мы пришли на кладбище убрать. Ребенок увидел памятники и спросил: “Уничтожили ли всех этих людей россияне”. Я подвожу его к аллее героев и говорю: “Только там, где флаги”.

Вторая глава — это разговор о смерти. У ребенка в таком возрасте может не быть вопросов и если сообщить ему о смерти родного человека, он, вероятно, вернется к играм. И это нормальная реакция, подчеркивает Алина.

— Но вопросы начнутся позже: почему умер? Как и от чего? Почему наступает смерть? А мы умрем? А ты тоже умрешь? И я умру? Затем начинаются воспоминания о папе. Чтобы общаться о смерти, нужно стабилизировать себя.

Поэтому сначала первый месяц после смерти мужа Алина пыталась прийти в себя, а потом начала говорить с сыном. Важно объяснять и механику гибели.

Я провела аналогию с машинкой. У машинки сломалось колесо — она не может ездить, тело сломалось — оно не может ходить.

В зависимости от верований можно объяснить смерть на примере души. Например, что тело не способно больше ходить, поэтому душа вернулась на облако, а тело зарыли в землю.

Однако любое постоянное вранье будет подрывать доверие ко взрослому, поэтому говорить с детьми нужно честно, но в соответствии с возрастом и контекстом.

— Если мы просто скажем, что папа на облаке, это исказит, что такое смерть и реальность в целом.

Также в книге на понятном для ребенка языке описаны пять этапов горевания: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие.

Сын у меня спрашивал: “А папа уже побыл мертвым? Когда он сможет ожить?” У детей еще нет такого осознания конечности жизни. И они могут находиться на стадии торга таким образом.

Как помочь ребенку пройти путь горевания до конца

Для того чтобы принять смерть, дети должны пройти весь цикл до конца. Поскольку тело мужа Алины находится на оккупированных территориях, а похорон не было, ее сын пережил новость нестандартно:

— Я ему рассказала о смерти, потом он еще видел похороны военного, и он попросил игрушечный катафалк. Поскольку таких игрушек нет, он взял игрушечный самосвал, Lego-человечка и сказал, что везет папу закапывать в землю.

Это может шокировать, но это нормально. Психике неважно, реальный это процесс или воображаемый, ей нужно “доиграть” этот процесс до конца.

В конце книги Алина дает внутреннюю опору для рефлексии ребенка. Ведь внешние вещи, например, родной дом или игрушка могут быть потеряны, поэтому важно беречь память внутри.

— У каждого из нас есть домик в сердце, где есть комната для всех родных. Там живут мама, папа, бабушка, дедушка, друзья. Если из этого домика выйти на крыльцо, папа будет там занимать целое небо. Я не могу к нему прийти, но могу выйти на это крыльцо и говорить с папой, потому что он всегда рядом.

Также мы рассказывали историю героя Дмитрия, много лет мечтавшего о детях, и не увидел, как они растут из-за войны.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.