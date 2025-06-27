Чому тато помер? Книга, которая учит честно говорить о смерти с малышами

Как жить в мире без одного из родителей? На этот вопрос каждый день приходится отвечать нашим детям. Но еще более трагический вопрос встает перед матерями — как рассказать, почему папа погиб? Алина Отземко — вдова военнослужащего, погибшего на войне в прошлом году. Она самостоятельно воспитывает сына Юру, поэтому ей пришлось искать правильные слова для своего ребенка. Этот процесс вдохновил ее на создание книги для детей, потерявших близких на войне, и взрослых, которые их поддерживают. “Чому тато помер?” — это книга, которая спасала женщину, когда она искала силы жить дальше. Сейчас надеется, что она спасет других женщин, потерявших мужей. А еще поможет самым маленьким из нас осознать страшные вещи на простом языке.В разговоре с vikna.tv Алина рассказала, как появилась идея книги и почему убеждена, что о смерти нужно говорить даже с детьми. Чому тато помер? Как появилась идея книги о гибели родных Идея книги появилась несколько лет назад, однако Алина не думала, что действительно решится говорить на эту непростую тему. — На эту тему и не должно быть просто говорить. Когда мой муж погиб, я должна была как-то объяснить своему сыну, которому в то время было 3,5 года, что происходит: что такое смерть, почему папа погиб. Тогда я принялась искать ответы на эти вопросы. Она начала изучать профессиональную и детскую литературу, но в полной мере в контексте войны этого ответа не давал никто. Книга Чому тато помер? пересказывает личный опыт Алины как психолога и опыт коммуникации с ребенком. По мнению женщины, тема смерти в Украине табуирована из-за культурных особенностей. — Какие у нас атрибуты смерти? Черный платок, похоронная процессия, плач. Если бы мы жили в Мексике или Перу, мы праздновали бы праздник смерти. В маленьких городах можно услышать предрассудки по типу: “Сначала ребенка нужно взять на свадьбу, а потом можно на кладбище”. А на похоронах говорят: “Отвернись, не смотри”. Алина считает, что смерть — это часть жизни и естественный процесс. А в наших реалиях это стало рутиной. Так что игнорировать этого слона в комнате не получится, уверен автор. — Учитывая особенности детей дошкольного возраста, тема смерти для них очень абстрактна. Поэтому, чтобы не травмировать ребенка разговором больше, чем фактом смерти, его нужно познакомить в целом с тем, что такое смерть. Читать по теме ”Каждый ребенок должен знать — он не один”: в Киеве состоялся форум в поддержку детей погибших Защитников В чем особенность книги Книга написана от имени сына Юры. Женщина решила писать от имени ребенка, ведь в этом возрасте они достаточно эгоцентричны и воспринимают мир только через призму своих потребностей. Алина добавляет, что если не предоставить достаточно объяснений и контекста, малыши могут почувствовать вину. Если мы скажем, что он исчез, ушел, покинул нас, это может повлечь за собой рану привязанности и чувство вины. Он будет трактовать это так, что он ушел из-за меня. Стиль книги от первого лица поможет ребенку лучше осознать проблематику смерти и понять, что другие дети тоже проходят через такие проблемы. — Первая глава — это подводка ко всему. От имени ребенка я описываю, как перед поминальными днями мы пришли на кладбище убрать. Ребенок увидел памятники и спросил: “Уничтожили ли всех этих людей россияне”. Я подвожу его к аллее героев и говорю: “Только там, где флаги”. Вторая глава — это разговор о смерти. У ребенка в таком возрасте может не быть вопросов и если сообщить ему о смерти родного человека, он, вероятно, вернется к играм. И это нормальная реакция, подчеркивает Алина. — Но вопросы начнутся позже: почему умер? Как и от чего? Почему наступает смерть? А мы умрем? А ты тоже умрешь? И я умру? Затем начинаются воспоминания о папе. Чтобы общаться о смерти, нужно стабилизировать себя. Поэтому сначала первый месяц после смерти мужа Алина пыталась прийти в себя, а потом начала говорить с сыном. Важно объяснять и механику гибели. Я провела аналогию с машинкой. У машинки сломалось колесо — она не может ездить, тело сломалось — оно не может ходить. В зависимости от верований можно объяснить смерть на примере души. Например, что тело не способно больше ходить, поэтому душа вернулась на облако, а тело зарыли в землю. Однако любое постоянное вранье будет подрывать доверие ко взрослому, поэтому говорить с детьми нужно честно, но в соответствии с возрастом и контекстом. — Если мы просто скажем, что папа на облаке, это исказит, что такое смерть и реальность в целом. Также в книге на понятном для ребенка языке описаны пять этапов горевания: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Сын у меня спрашивал: “А папа уже побыл мертвым? Когда он сможет ожить?” У детей еще нет такого осознания конечности жизни. И они могут находиться на стадии торга таким образом. Читать по теме Разговоры без страха и переживаний: как говорить с детьми разного возраста о смерти Читай, как говорить с ребенком о том, что такое смерть в разном возрасте. Как помочь ребенку пройти путь горевания до конца Для того чтобы принять смерть, дети должны пройти весь цикл до конца. Поскольку тело мужа Алины находится на оккупированных территориях, а похорон не было, ее сын пережил новость нестандартно: — Я ему рассказала о смерти, потом он еще видел похороны военного, и он попросил игрушечный катафалк. Поскольку таких игрушек нет, он взял игрушечный самосвал, Lego-человечка и сказал, что везет папу закапывать в землю. Это может шокировать, но это нормально. Психике неважно, реальный это процесс или воображаемый, ей нужно “доиграть” этот процесс до конца. В конце книги Алина дает внутреннюю опору для рефлексии ребенка. Ведь внешние вещи, например, родной дом или игрушка могут быть потеряны, поэтому важно беречь память внутри. — У каждого из нас есть домик в сердце, где есть комната для всех родных. Там живут мама, папа, бабушка, дедушка, друзья. Если из этого домика выйти на крыльцо, папа будет там занимать целое небо. Я не могу к нему прийти, но могу выйти на это крыльцо и говорить с папой, потому что он всегда рядом. Также мы рассказывали историю героя Дмитрия, много лет мечтавшего о детях, и не увидел, как они растут из-за войны. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter