В Киеве прошел Всеукраинский форум Детям наших Защитников: забота, что объединяет. Форум стал живым символом благодарности, ответственности и заботы о тех, кто остался сам после потери самых дорогих людей. Основные месседжи форума: что известно Событие собрало в одном пространстве представителей государства, бизнеса, общественных организаций и благотворителей ради единой цели: создать систему постоянной поддержки для детей, чьи родители отдали жизнь за Украину. Организаторы мероприятия — Министерство по делам ветеранов, Госслужба по делам детей, Международная торговая палата ICC Ukraine и авиакомпания Украинские вертолеты — отмечают: это не просто форум. Это шаг к более глубокой национальной солидарности.Детский голос, не оставивший равнодушным Самой эмоциональной частью открытия форума стало выступление детей, уже получающих помощь в рамках благотворительной платформы Детям наших Защитников. Их исполнение песни “Ой у лузі червона калина” звучало в тишине — взрослые стояли, аплодировали, плакали. Это было не просто выступление — это был голос тех, кто потерял, но устоял. И не должен держаться сам. ”Каждый ребенок должен знать — он не один”: в Киеве состоялся форум в поддержку детей погибших Защитников / 8 Фотографий Платформа, соединяющая судьбы Основное внимание форума – развитию благотворительной платформы Детям наших Защитников, к которой уже присоединились более 80 украинских компаний. Ее цель — чтобы у каждого ребенка был бизнес-опекун, который системно помогает ему преодолевать трудности, развиваться и мечтать. Во время мероприятия был презентован официальный сайт инициативы с историями детей, отчетностью и инструкциями, как приобщиться. Читать по теме Маленькие сказки — большие уроки: как они формируют детские эмоции и мечты Сказки развивают у детей креативность, критическое мышление и самооценку, помогая им справиться с эмоциональными трудностями. Власть и бизнес в одном зале Народный депутат Анатолий Остапенко призвал к совершенствованию законодательства, чтобы помощь семьям погибших была не только формальностью, а реальным, устойчивым обязательством государства. Руслан Приходько, заместитель министра по делам ветеранов, подчеркнул: Это не государство обратилось к бизнесу – бизнес сам пришел. И это говорит о зрелости общества. Сергей Букорос, исполнительный директор авиакомпании Украинские вертолеты, отметил: Заменить отца или мать невозможно. Но быть рядом — наша обязанность. Мы не имеем права оставить этих детей наедине. Забота, которая так необходима Форум стал символом новой, прозрачной и долговременной модели помощи с акцентом не только на материальную поддержку, но и на человеческое тепло, системность и участие. Напомним, ранее мы рассказывали о том, как дети с инвалидностью живут в условиях войны. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Дети героев, Дети и война, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter