В Киеве прошел Всеукраинский форум Детям наших Защитников: забота, что объединяет. Форум стал живым символом благодарности, ответственности и заботы о тех, кто остался сам после потери самых дорогих людей.

Основные месседжи форума: что известно

Событие собрало в одном пространстве представителей государства, бизнеса, общественных организаций и благотворителей ради единой цели: создать систему постоянной поддержки для детей, чьи родители отдали жизнь за Украину.

Организаторы мероприятия — Министерство по делам ветеранов, Госслужба по делам детей, Международная торговая палата ICC Ukraine и авиакомпания Украинские вертолеты — отмечают: это не просто форум. Это шаг к более глубокой национальной солидарности.

Детский голос, не оставивший равнодушным

Самой эмоциональной частью открытия форума стало выступление детей, уже получающих помощь в рамках благотворительной платформы Детям наших Защитников. Их исполнение песни “Ой у лузі червона калина” звучало в тишине — взрослые стояли, аплодировали, плакали.

Это было не просто выступление — это был голос тех, кто потерял, но устоял. И не должен держаться сам.

”Каждый ребенок должен знать — он не один”: в Киеве состоялся форум в поддержку детей погибших Защитников / 8 Фотографий

Платформа, соединяющая судьбы

Основное внимание форума – развитию благотворительной платформы Детям наших Защитников, к которой уже присоединились более 80 украинских компаний. Ее цель — чтобы у каждого ребенка был бизнес-опекун, который системно помогает ему преодолевать трудности, развиваться и мечтать.

Во время мероприятия был презентован официальный сайт инициативы с историями детей, отчетностью и инструкциями, как приобщиться.

Власть и бизнес в одном зале

Народный депутат Анатолий Остапенко призвал к совершенствованию законодательства, чтобы помощь семьям погибших была не только формальностью, а реальным, устойчивым обязательством государства.

Руслан Приходько, заместитель министра по делам ветеранов, подчеркнул:

Это не государство обратилось к бизнесу – бизнес сам пришел. И это говорит о зрелости общества.

Сергей Букорос, исполнительный директор авиакомпании Украинские вертолеты, отметил:

Заменить отца или мать невозможно. Но быть рядом — наша обязанность. Мы не имеем права оставить этих детей наедине.

Забота, которая так необходима

Форум стал символом новой, прозрачной и долговременной модели помощи с акцентом не только на материальную поддержку, но и на человеческое тепло, системность и участие.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как дети с инвалидностью живут в условиях войны.

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