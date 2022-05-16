Контрнаступление на Изюмском направлении и вероятность отступления России без боя: оценка военного эксперта Сергея Грабского

Последняя новость, внушающая оптимистические надежды и ожидания — это контрнаступление украинских войск на Изюмском направлении. Военный эксперт и участник миротворческих миссий в Косово и Ираке Сергей Грабский объяснил, что это может означать и чего следует ожидать в дальнейшем.

Он отмечает, что пока следует с осторожностью выдвигать гипотезы относительно последующих действий врага, равно как и воздерживаться от оценки результатов нашего контрнаступления.

Оценка Изюмского контрнаступления

— Безусловно, мы достигаем определенных результатов, но я хочу обратить внимание на то, что Изюмское направление и Харьковское вообще для нас важно.

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Мы оттесняем противника к государственной границе, у него нет сил противостоять этому. Но есть один участок — Волчанск, из-за которого трудно говорить о полном и уверенном освобождении территории области.

По словам Сергея Грабского, наши маленькие победы следует считать оттеснением врага и созданием угрозы всей группировке противника, которая сосредоточена на территории.

Если мы и дальше будем такими осторожными шагами продвигаться на восточном направлении, то сможем решить и вопросы донбасской территории, в частности Луганской области.

Ситуация в Луганской области

В Луганской области сейчас идут самые ожесточенные бои. Есть опасения, что там оккупантам удастся выйти на административные границы области. О таких перспективах говорит и Грабский.

С военной точки зрения, никакого смысла в таких действиях нет. Тем более при столь серьезных потерях, которые они получили, получат и будут получать. Это только политическая целесообразность.

По мнению эксперта, именно в этом и состоит главная идея россиян, постоянно повторяющих попытки оккупировать Северодонецк и Лисичанск. Это можно будет представить для российского населения как большую победу и достижение целей “спецоперации”.

Херсонская область: тихий террор

Относительно Херсонской области существуют опасения, поскольку оккупанты уже начали окапываться. Сергей Грабский считает, что мы не можем позволить россиянам укрепиться на территории, потому что с каждым днем ​​украинской армии станет все труднее возвращать свой контроль над территорией.

— Но даже проговаривая такую ​​перспективу, она не будет длиться долго, два-три месяца, — должны понимать, что территория Херсонской области вся открытая и ровная.

К тому же, украинские военные уже научились вести боевые действия так, что россияне могут остаться просто без боеприпасов или тяжелого оружия. Тогда им придётся отступить без боя.

А какая ситуация в соседней Николаевской области: есть ли там возможность эвакуироваться, читай в материале.