Украина

Каждый день в прифронтовом Николаеве слышны взрывы: как живут люди и есть ли возможность эвакуироваться

Елена Горячева 16 мая 2022, 09:00

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