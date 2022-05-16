Каждый день в прифронтовом Николаеве слышны взрывы: как живут люди и есть ли возможность эвакуироваться

С первой недели полномасштабной войны крупнейшей общественной организацией, помогающей николаевцам, стал Красный Крест. В начале марта начали эвакуацию горожан в Одессу, раздавали продукты и лекарства.

Сейчас продолжают эвакуацию старых и лежачих больных, снабжают горожан питьевой водой и открыли прачечную для эвакуированных в Николаев.

Утро в наиболее опасном районе города — Корабельном — начинается со взрывов. Кассетные снаряды россиян здесь взрываются каждый день.

Люди выезжают в безопасные места, однако Ирина и не думала об эвакуации — ее отец не может ходить. Но сейчас семья готова к этому. Старшего члену семьи — 75-летнего Ивана — удается вывезти с помощью медицинской машины Красного Креста.

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Красный Крест за полтора месяца вывез из опасных николаевских сел на линии фронта несколько десятков немощных и пожилых. Сначала в Одессу, потом в Молдову, Румынию или Испанию. Людей, которые не могут сами передвигаться, увозят спецмашинами.

В разных районах Николаева постепенно появляется в кранах вода, пока техническая. Установка, в которую всегда есть очередь, также принадлежит Красному Кресту, в сутки она очищает 30 тонн воды. Система может работать автономно. Вода из скважины, электричество — от генератора.

Прочный тыл очень важен, ведь он обеспечивает жизнь людей. Раньше мы рассказывали, как Буковина принимает переселенцев и помогает всей Украине.