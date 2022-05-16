Крепкий тыл не менее важен, чем фронт. Как Буковина принимает переселенцев и помогает всей Украине

Буковина среди областей-лидеров, которые принимают и передают больше гуманитарной помощи. Только по железной дороге из Черновцов в другие регионы Украины поступило более двух тысяч тонн грузов. Отдельно в поддержку уничтоженных и обстрелянных городов снаряжают фуры необходимых лекарств, продовольствия, воды, одежды, а военным — амуницию, которая спасает жизнь.

Каждый день в одном волонтерском штабе готовят около 1400 порций еды: салаты, гарниры и мясное. Для детей организовали развлечения, а взрослым дают одежду и медикаменты. Самое необходимое лекарство выдают бесплатно: противовирусное, аспирин, против давления.

Также здесь есть волонтерский хаб, устроенный испанской общественной организацией, ежедневно в нем работают 30-40 волонтеров. Еженедельно иностранцы собирают 300 продуктовых наборов и развозят в район, а кровати, постельные принадлежности и матрасы отвозят в дома семейного типа.

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Буковина продолжает принимать переселенцев, последнее время приезжают люди из Херсона и Николаевской области. Здесь говорят, что готовы приютить еще 50 тысяч украинцев.

Также волонтерские организации устраивают укрытие всем необходимым и даже рисуют картины на стенах.

Переселенцев ждут и в центральных регионах нашей страны и даже обещают построить отдельное жилье. Раньше мы рассказывали, как Черкасская область принимает переселенцев.