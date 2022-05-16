Україна

Міцний тил — не менш важливий за фронт. Як Буковина приймає переселенців та допомагає усій Україні

Ірина Тимчишин 16 Травня 2022, 07:00

Більше відео
0:02:59
Якаситуація в Миколаєві 16 травня
Щодня у прифронтовому Миколаєві чути вибухи: як живуть люди та чи є змога евакуюватися
чорнобаївка
ЗСУ можуть і 20 разів. У чому феномен Чорнобаївки та найкращі меми від українців
Карта бойових дійв в Україні 16 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 16 травня
0:03:06
Як ситуація в селі Козаровичі після окупації
Виганяли господарів з осель та розстрілювали на вулицях. Як насправді село Козаровичі пережило окупацію
Дивитись більше

Останні відео
0:02:59
Якаситуація в Миколаєві 16 травня

Щодня у прифронтовому Миколаєві чути вибухи: як живуть люди та чи є змога евакуюватися
чорнобаївка
ЗСУ можуть і 20 разів. У чому феномен Чорнобаївки та найкращі меми від українців
0:03:53
Де застала війна українців
На Кіліманджаро, роботі, вдома. Де застала війна українців — чуттєві історії кожного з нас
0:03:53
Як Буковина приймає переселенців та допомагає усій Україні
Міцний тил — не менш важливий за фронт. Як Буковина приймає переселенців та допомагає усій Україні
Карта бойових дійв в Україні 16 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 16 травня
0:03:06
Як ситуація в селі Козаровичі після окупації
Виганяли господарів з осель та розстрілювали на вулицях. Як насправді село Козаровичі пережило окупацію
0:02:11
Евакуація людей з Маріуполя
Тримали на блокпостах кілька діб, як живий щит. Як відбувалася евакуація людей з Маріуполя та Мелітополя
0:05:19
звернення зеленського 15 травня
Російська так звана “спецоперація” вже збанкрутувала — Зеленський про підсумки 81 доби війни
Війна в Україні, травень 2022
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
0:05:11
Леонід Кравчук
Леонід Кравчук: ідеолог комунізму, який боровся за незалежну Україну. Що відомо про нашого першого президента
Більше відео
Де застала війна українців
Читати далі
На Кіліманджаро, роботі, вдома. Де застала війна українців — чуттєві історії кожного з нас
Карта бойових дійв в Україні 16 травня
Читати далі
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 16 травня

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь