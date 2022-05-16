Міцний тил — не менш важливий за фронт. Як Буковина приймає переселенців та допомагає усій Україні

Буковина серед областей-лідерів, які приймають і передають найбільше гуманітарної допомоги. Тільки залізницею із Чернівців в інші регіони України надійшло понад дві тисячі тонн вантажів. Окремо на підтримку знищених та обстріляних міст споряджають фури необхідних ліків, харчів, води, одягу, а військовим — амуніцію, яка рятує життя.

Щодня в одному волонтерському штабі готують близько 1400 порцій їжі: салати, гарніри та м’ясне. Для дітей організували розваги, а дорослим дають одяг та медикаменти. Найнеобхідніші ліки видають безкоштовно: противірусні, аспірин, проти тиску.

Також тут є волонтерський хаб, який влаштувала іспанська громадська організація, щодня в ньому працюють 30-40 волонтерів. Щотижня іноземці збирають 300 продуктових наборів та розвозять у район, а ліжка, постіль і матраци відвозять у будинки сімейного типу.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Буковина продовжує приймати переселенців, останнім часом приїздять люди з Херсона та Миколаївщини. Тут кажуть, що готові прихистити ще 50 тисяч українців.

Також волонтерські організації облаштовують укриття усім необхідним та навіть малюють картини на стінах.

Переселенців чекають й в центральних регіонах нашої країни, та навіть обіцяють збудувати окреме житло. Раніше ми розповідали, як Черкащина приймає переселенців.