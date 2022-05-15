Тримали на блокпостах кілька діб, як живий щит. Як відбувалася евакуація людей з Маріуполя та Мелітополя

Понад сотня приватних авто з жителями Маріуполя та Мелітополя змогли вирватися з окупованих міст. Щоправда, шлях до Запоріжжя тривав кілька діб.

Людей росіяни зупиняли на всіх блокпостах, а в окупованій Василівці зробили з евакуаційної колони живий щит, кажуть люди.

Все задля того, аби по них не вдарили наші військові.

Російські військові знущалися та кепкували з них: “Кому ви потрібні в тому Запоріжжі?”. Люди кажуть – бігли з Маріуполя за найліпшої для себе нагоди, полишаючи геть усе.

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Врятовані тепер мають час, аби перевести подих. Потім, кажуть, міркуватимуть щодо своєї подальшої долі.

Це вже друга цього тижня велика евакуаційна колона. Минулої неділі до Запоріжжя дісталося 10 автобусів, що доправили на вільну територію понад 170 мешканців Маріуполя.

Попри евакуацію цивільних, в Маріуполі на Азовсталі знаходиться близько тисячі бійців, серед них і тяжкопоранені. Виступ Kalush на Євробаченні ще раз привернув увагу світу до цієї проблеми. Раніше ми розповідали про варіанти порятунку українських бійців з Азовсталі.