Україна

Тримали на блокпостах кілька діб, як живий щит. Як відбувалася евакуація людей з Маріуполя та Мелітополя

Андрій Почтєв 15 Травня 2022, 23:00

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