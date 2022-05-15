Держали на блокпостах несколько суток, как живой щит. Как происходила эвакуация людей из Мариуполя и Мелитополя

Более сотни частных автомобилей с жителями Мариуполя и Мелитополя смогли вырваться из оккупированных городов. Правда, путь в Запорожье длился несколько суток.

Людей россияне останавливали на всех блокпостах, а в оккупированной Васильевке из эвакуационной колонны сделали живой щит, говорят люди.

Все для того, чтобы по ним не ударили наши военные.

Российские военные издевались и насмехались над ними: “Кому вы нужны в том Запорожье?”. Люди говорят – бежали из Мариуполя при наилучшей для себя возможности, оставляя все.

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У спасенных теперь есть время, чтобы перевести дыхание. Потом, говорят, будут рассуждать о своей дальнейшей судьбе.

Это уже вторая на этой неделе большая эвакуационная колонна. В минувшее воскресенье в Запорожье досталось 10 автобусов, доставивших на свободную территорию более 170 жителей Мариуполя.

Несмотря на эвакуацию гражданских, в Мариуполе на Азовстале находится около тысячи бойцов, среди них и тяжелораненые. Выступление Kalush на Евровидении ещё раз привлекло внимание мира к этой проблеме и раньше мы рассказывали о вариантах спасения украинских бойцов из Азовстали.