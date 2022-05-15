Украина

Держали на блокпостах несколько суток, как живой щит. Как происходила эвакуация людей из Мариуполя и Мелитополя

Андрей Почтев 15 мая 2022, 23:00

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Евакуація людей з Маріуполя

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