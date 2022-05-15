Держали на блокпостах несколько суток, как живой щит. Как происходила эвакуация людей из Мариуполя и Мелитополя

Более сотни частных автомобилей с жителями Мариуполя и Мелитополя смогли вырваться из оккупированных городов. Правда, путь в Запорожье длился несколько суток.
Людей россияне останавливали на всех блокпостах, а в оккупированной Васильевке из эвакуационной колонны сделали живой щит, говорят люди.
Все для того, чтобы по ним не ударили наши военные.
Все для того, чтобы по ним не ударили наши военные.
Российские военные издевались и насмехались над ними: “Кому вы нужны в том Запорожье?”. Люди говорят – бежали из Мариуполя при наилучшей для себя возможности, оставляя все.
У спасенных теперь есть время, чтобы перевести дыхание. Потом, говорят, будут рассуждать о своей дальнейшей судьбе.
Это уже вторая на этой неделе большая эвакуационная колонна. В минувшее воскресенье в Запорожье досталось 10 автобусов, доставивших на свободную территорию более 170 жителей Мариуполя.
Несмотря на эвакуацию гражданских, в Мариуполе на Азовстале находится около тысячи бойцов, среди них и тяжелораненые. Выступление Kalush на Евровидении ещё раз привлекло внимание мира к этой проблеме и раньше мы рассказывали о вариантах спасения украинских бойцов из Азовстали.