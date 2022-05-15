Три варианта спасения наших воинов из Азовстали и как Калуш и Евровидение разозлили Путина

Сейчас внимание всего мира приковано к Азовстали. Вчерашнее выступление и победа Kalush Orchestra на Евровидении подлили масла в этот костер, который еще ярче подсветил ужасы, происходящие на мариупольском меткомбинате.

Запросы в Google по Азовстали выросли в разы. А главным вопросом остается: как спасти наших бойцов из заблокированного и зажатого со всех сторон завода.

Путин молниеносно отреагировал на победу украинских артистов, которые на 200-миллионную аудиторию заявили, что мир должен спасти бойцов с Азовстали. Во всех областях Украины сегодня ночью была воздушная тревога и были слышны взрывы. Летели вражеские ракеты и работали наши силы ПВО.

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Сейчас на всех возможных уровнях с привлечением иностранных государств обсуждается вопрос выведения украинских бойцов из Азовстали. По разным данным, в катакомбах металлургического комбината находится около 1000 бойцов. Многие из них тяжело ранены. Какие же варианты выхода?

Вариант первый: деблокада

Учитывая успехи ВСУ в Харьковской области, тяжелое оружие, которое должно поступить в рамках ленд-лиза уже в конце мая, можно предположить, что нашей армии удастся прорвать блокаду Мариуполя и таким образом эвакуировать бойцов.

Но здесь ситуация достаточно спорная. В Минобороны заявляют, что деблокировать Мариуполь военным путем сейчас невозможно. Находящиеся на Азовстале бойцы, а конкретно офицер управления разведки Азова Илья Самойленко убеждает, что это реально.

Но против варианта деблокады играет время, а на Азовстали тяжело раненные, которых нужно спасать прямо сейчас.

Вариант второй: extraction

Это процедура, когда по предварительной договоренности Украина, Россия и третье государство, не участвующее в конфликте, эвакуируют бойцов. К берегам Мариуполя подходит корабль третьей стороны и увозит военных на свою территорию, там они остаются до конца войны. Страна должна это гарантировать.

То есть мы, как государство, спасаем жизни своих людей, оккупант гарантирует, что военные больше не будут участвовать в боевых действиях.

Украина и Турция, предложившая услуги посредника, согласны на такой вариант, россияне — нет. Они предлагают, чтобы бойцы просто сдались, но у воинов есть приказ держать оборону и сами они заявили, что оружие не сложат.

Вариант третий: обмен

Украина предлагает обменять тяжелораненых бойцов на пленных россиян по стандартной процедуре. Это значит, что кафиры должны дать гуманитарный коридор для вывоза тяжелораненых бойцов, а мы отдадим россиянам их пленных.

Сейчас именно обмен является наиболее обсуждаемым вариантом. По крайней мере, его пока не отвергла Россия и переговоры продолжаются. Речь идет об обмене 60 человек, тяжелораненых бойцов и медиков.

С одной стороны, россиянам выгодно избавиться от этой кости в горле в виде Азовстали и полностью захватить город. Но с другой, для них выход наших бойцов в пропагандистском плане будет позором. Потому что за три месяца они не смогли завоевать этот маленький клочок земли и выбить оттуда бойцов, а смогли это сделать только тогда, когда им предложили обмен.

Ситуация очень сложная и здесь важна каждая минута. Наша власть пытается достучаться до Путина через международных посредников, и здесь важно дать Путину предложение, от которого он не сможет отказаться. Будет это кнут или пряник, все равно.

После победы Украины на Евровидении и призыва спасти бойцов в Мариуполе, российские военные обстреляли Азовсталь из зажигательных или фосфорных бомб.