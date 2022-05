Евровидение 2022: кто победил в конкурсе — выступление, цитаты и реакция мира

Победитель песенного конкурса Евровидение 2022 – группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Украина получила 631 балл. Жюри – 192 балла, а зрители отдали нам 439 баллов.

Кто бы знал, что украинцы так умеют мечтать. Вот и настала долгожданная победа, но пока на песенном конкурсе в Турине.

После выступления Kalush Orchestra со сцены призвали помочь Мариуполю и военным на Азовстали.

Второе место заняла Великобритания с показателем 466 баллов.

Бронзу взяла Испания с 459 баллами.

Смотри выступление группы Kalush Orchestra в финале Евровидения-2022 в видео:

Группа Kalush Orchestra довольно молодая и берет свое начало в 2019 году. Тогда фронтмен Олег Псюк просто совершил пост в Facebook с объявлением о наборе музыкантов в коллектив.

Тогда к нему присоединились Игорь Диденчук и ТС Килиммен. Позже к ним присоединились еще мультиинструменталисты Тимофей Музычук и Виталий Дужик.

А новым участником группы есть Саша Таб, который стал частью Kalush Orchestra во время подготовки к Евровидению и занял место бэк-вокалиста.

Сначала ребята представились в честь родного города Олега Псюка — Калуш, где сначала экспериментировали с реп-мотивами и пробовали свои силы.

Однако в 2021 году появился второй проект – Kalush Orchestra. Именно он дал возможность музыкантам добавить в свои композиции этнические мотивы и подлинность украинской культуры.

Джоан Роулинг после выступления Kalush Orchestra в финале Евровидения все же запуталась и никак не могла понять, кто после Украины займет второе место.

Украину с победой на Евровидении поздравила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Congratulations to Ukraine for winning the @Eurovision Song Contest 2022.



It is a clear reflection of not just your talent, but of the unwavering support for your fight for freedom.



Incredibly proud of @SamRyderMusic and how he brilliantly represented the UK tonight.