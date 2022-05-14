Евровидение 2022: кто победил в конкурсе — выступление, цитаты и реакция мира

Победитель песенного конкурса Евровидение 2022 – группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Украина получила 631 балл. Жюри – 192 балла, а зрители отдали нам 439 баллов.

Кто бы знал, что украинцы так умеют мечтать. Вот и настала долгожданная победа, но пока на песенном конкурсе в Турине.

После выступления Kalush Orchestra со сцены призвали помочь Мариуполю и военным на Азовстали.

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Второе место заняла Великобритания с показателем 466 баллов.

Бронзу взяла Испания с 459 баллами.

Выступление победителя Евровидения 2022 Kalush Orchestra

Смотри выступление группы Kalush Orchestra в финале Евровидения-2022 в видео:

Kalush Orchestra после победы

Спасибо за поддержку Украины. Эта победа для всех украинцев. Слава Украине!

Kalush Orchestra – история группы

Группа Kalush Orchestra довольно молодая и берет свое начало в 2019 году. Тогда фронтмен Олег Псюк просто совершил пост в Facebook с объявлением о наборе музыкантов в коллектив.

Тогда к нему присоединились Игорь Диденчук и ТС Килиммен. Позже к ним присоединились еще мультиинструменталисты Тимофей Музычук и Виталий Дужик.

А новым участником группы есть Саша Таб, который стал частью Kalush Orchestra во время подготовки к Евровидению и занял место бэк-вокалиста.

Сначала ребята представились в честь родного города Олега Псюка — Калуш, где сначала экспериментировали с реп-мотивами и пробовали свои силы.

Однако в 2021 году появился второй проект – Kalush Orchestra. Именно он дал возможность музыкантам добавить в свои композиции этнические мотивы и подлинность украинской культуры.

Реакция мира на выступление Kalush Orchestra

Джоан Роулинг после выступления Kalush Orchestra в финале Евровидения все же запуталась и никак не могла понять, кто после Украины займет второе место.

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So who do we hope comes second? #Eurovision — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 14, 2022

Украину с победой на Евровидении поздравила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Congratulations to Ukraine for winning the @Eurovision Song Contest 2022.



It is a clear reflection of not just your talent, but of the unwavering support for your fight for freedom.



Incredibly proud of @SamRyderMusic and how he brilliantly represented the UK tonight. — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 14, 2022

Поздравляю Украину с победой в Евровидении! Абсолютно заслуженный выигрыш и невероятно сильная заявка, победное выступление пробило на слезу????????#Eurovision — swift bitch (@swiftbitch9) May 14, 2022

— Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать Евровидение! Третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей Евровидения принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный! Благодарю за победу Kalush Orchestra и всех, кто отдал за нас свои голоса, — написал президент.

В своем вечернем видеообращении к нации 14 мая Владимир Зеленский пожелал Kalush Orchestra удачи и выразил свое восхищение.

Ведь в такие трудные времена любая победа для Украины очень важна.

Напомним, ранее глава Общественного Николай Чернотицкий рассказал, что будет делать Украина в случае победы Kalush на Евровидении 2022 года.