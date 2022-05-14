Евровидение 2022: кто победил в конкурсе — выступление, цитаты и реакция мира

Победитель песенного конкурса Евровидение 2022 – группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Украина получила 631 балл. Жюри – 192 балла, а зрители отдали нам 439 баллов.
Кто бы знал, что украинцы так умеют мечтать. Вот и настала долгожданная победа, но пока на песенном конкурсе в Турине.
После выступления Kalush Orchestra со сцены призвали помочь Мариуполю и военным на Азовстали.
Пожалуйста, помогите Украине, Мариуполю! Помогите Азовстали! Прямо сейчас!
Пожалуйста, помогите Украине, Мариуполю! Помогите Азовстали! Прямо сейчас!
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KALUSH (@kalush.official)
Публикация от KALUSH (@kalush.official)
Второе место заняла Великобритания с показателем 466 баллов.
Бронзу взяла Испания с 459 баллами.
Смотри выступление группы Kalush Orchestra в финале Евровидения-2022 в видео:
Спасибо за поддержку Украины. Эта победа для всех украинцев. Слава Украине!
Спасибо за поддержку Украины. Эта победа для всех украинцев. Слава Украине!
Группа Kalush Orchestra довольно молодая и берет свое начало в 2019 году. Тогда фронтмен Олег Псюк просто совершил пост в Facebook с объявлением о наборе музыкантов в коллектив.
Тогда к нему присоединились Игорь Диденчук и ТС Килиммен. Позже к ним присоединились еще мультиинструменталисты Тимофей Музычук и Виталий Дужик.
А новым участником группы есть Саша Таб, который стал частью Kalush Orchestra во время подготовки к Евровидению и занял место бэк-вокалиста.
Сначала ребята представились в честь родного города Олега Псюка — Калуш, где сначала экспериментировали с реп-мотивами и пробовали свои силы.
Однако в 2021 году появился второй проект – Kalush Orchestra. Именно он дал возможность музыкантам добавить в свои композиции этнические мотивы и подлинность украинской культуры.
Джоан Роулинг после выступления Kalush Orchestra в финале Евровидения все же запуталась и никак не могла понять, кто после Украины займет второе место.
????????????So who do we hope comes second? #Eurovision— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 14, 2022
????????????So who do we hope comes second? #Eurovision
Украину с победой на Евровидении поздравила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Congratulations to Ukraine for winning the @Eurovision Song Contest 2022.It is a clear reflection of not just your talent, but of the unwavering support for your fight for freedom.Incredibly proud of @SamRyderMusic and how he brilliantly represented the UK tonight.— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 14, 2022
Congratulations to Ukraine for winning the @Eurovision Song Contest 2022.It is a clear reflection of not just your talent, but of the unwavering support for your fight for freedom.Incredibly proud of @SamRyderMusic and how he brilliantly represented the UK tonight.
Поздравляю Украину с победой в Евровидении! Абсолютно заслуженный выигрыш и невероятно сильная заявка, победное выступление пробило на слезу????????#Eurovision— swift bitch (@swiftbitch9) May 14, 2022
Поздравляю Украину с победой в Евровидении! Абсолютно заслуженный выигрыш и невероятно сильная заявка, победное выступление пробило на слезу????????#Eurovision
то, как ползала крикнуло “героям слава”…… я буквально плачу#Eurovision2022 #EUROVISION #Ukraine pic.twitter.com/WMj9lEYhGm— лишайный опоссум (@koldunpiskogriz) May 14, 2022
то, как ползала крикнуло “героям слава”…… я буквально плачу#Eurovision2022 #EUROVISION #Ukraine pic.twitter.com/WMj9lEYhGm
— Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать Евровидение! Третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей Евровидения принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный! Благодарю за победу Kalush Orchestra и всех, кто отдал за нас свои голоса, — написал президент.
В своем вечернем видеообращении к нации 14 мая Владимир Зеленский пожелал Kalush Orchestra удачи и выразил свое восхищение.
Ведь в такие трудные времена любая победа для Украины очень важна.
Ведь в такие трудные времена любая победа для Украины очень важна.
Напомним, ранее глава Общественного Николай Чернотицкий рассказал, что будет делать Украина в случае победы Kalush на Евровидении 2022 года.