У Kalush Orchestra есть высокие шансы победить — готова ли к этому Украина и где смотреть Евровидение 2022

Сегодня вечером в Италии состоится финал Евровидения, где Украину представляет группа Kalush Orchestra со своей, безусловно, хитовой песней Stefania.

Пока букмекеры ставят 60% на то, что украинские исполнители привезут победу в Киев. Если так произойдет, а прогнозы в этом редко ошибаются, потому что речь идет именно об их деньгах, то это счастье свалится на голову украинского Общественного вещания.

Глава Суспільного Николай Чернотицкий рассказал, что будет делать Украина в случае победы Kalush на Евровидении 2022 года.

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В этом году достаточно много сильных исполнителей, поэтому все будут решать жюри и зрительское голосование. Однако надеюсь, что Kalush Orchestra удастся одержать победу.

Если сегодня, 14 мая, Украина выиграет Евровидение, думаю, как Суспільне, так и государство будут делать все возможное, чтобы организовать песенный конкурс в следующем году именно у нас.

Учитывая военное время, приниматься решение о проведении будет совместно. Вместе с Европейским языковым союзом и нашим правительством мы будем искать максимально оптимальное решение.

Это важное мероприятия, которое было бы хорошо провести в отстроенной, мирной и процветающей Украине. И я верю в наши ВСУ и в то, что так и будет.

Провести следующее Евровидение в Калуше, конечно, было бы интересно. Однако существуют определенные требования по поводу того, какой должна быть инфраструктура в городе, где все происходит. Поэтому это более сложный вопрос, чем просто желание Суспільного.

В любом случае, это будет кропотливая работа по определению города проведения Евровидения, но все же дождемся результатов финала.

Где смотреть финал Евровидения 2022 года

Посмотреть, кто все-таки станет триумфатором Евровидения-2022, можно будет в прямой трансляции финала, которая начнется в 22.00 на телеканале UA: Культура.

Также песенный конкурс можно будет посмотреть на следующих платформах:

Напомним, ранее мы рассказывали, какие смыслы несет песня Kalush Orchestra — Stefania и в чем ее особенность.