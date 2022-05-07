Что прогнозируют для Украины и других? Букмекеры сделали ставки на Евровидение 2022

Украинская песня обладает особым свойством очаровывать, когда нужно лечить сердце и при необходимости поднимать боевой дух. Композиция Stefania от группы Kalush Orchestra имеет все шансы еще и принести Украине еще одну победу. По крайней мере, в этом уверены букмекеры, которые сделать ставки на Евровидение 2022 года.

Долгое время Украина входила в топ-5 претендентов на победу еще до того, как стало известно имя представителя на конкурсе.

Тогда прошла неделя и началось полномасштабное вторжение России на украинскую территорию и одновременно букмекеры заметили, что мы все же успели выбрать своего представителя.

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Поэтому за последние два месяца Kalush Orchestra вежливо сдвинули с первого места Италию, долго считавшуюся фаворитом нынешнего конкурса.

И казалось бы все потому, что вся Европа и весь мир сейчас дышит в унисон с Украиной, поэтому хочет, чтобы мы побеждали везде.

Однако наши представители показали, что нам не просто так предсказывают победу. И после двух репетиций в Турине, где будет проходить Евровидение, увеличили свои шансы в соотношении.

И кажется, они не собираются останавливаться, несмотря на большую конкуренцию – 40 участников.

Так, за последние два месяца отметка долго держалась на 34% за победу Украины на песенном конкурсе. Ближе к маю шансы начали расти до 42%. Теперь, по состоянию на 7 мая, Kalush Orchestrа имеет самый высокий коэффициент на победу – 45%.

На втором месте бывшие фавориты итальянцы Mahmood&Blanco с показателем – 13%.

Третье место букмекеры отдают Швеции и ее представительнице Cornelia Jakobs с коэффициентом 12%. За прошедшие несколько дней она повысила свои шансы на 2%.

Четвертую строчку занимает британский представитель Sam Ryder с показателем 6%. На пятом месте – испанка Chanel с коэффициентом 4%.

Евровидение 2022 — букмекеры

Напомним, что Украина выступит под шестым номером на первом полуфинале, который состоится 10 мая. Второй полуфинал будет проведен – 12 мая.

Читай, когда состоится финал Евровидения-2022, где будет объявлено имя победителя.