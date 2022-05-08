Kalush Orchestra — Stefania: какие смыслы несет песня и в чем ее особенность

Уже 10 мая начнется самое масштабное музыкальное событие года — Евровидение-2022. В этом году на песенном конкурсе Украину будет представлять рэп-группа Kalush Orchestra с композицией Stefania. Узнай, кому посвящена эта песня и какие в ней есть смыслы.

О чем песня Stefania

Фронтмен группы Олег Псюк написал эту композицию задолго до начала полномасштабной войны в Украине и посвятил ее своей маме, которую зовут Стефания.

Стефания — так зовут мою маму. Эту песню посвятил ей, и эту песню мы будем представлять на Евровидении. Это искренний и душевный трек, в котором есть украинский этнокод. Европа очень кайфует от этого стиля, — написала группа в своем Instagram.

Во время войны украинцы стали видеть новые смыслы в этой песне. Так строчка “Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе” стала ассоциироваться с тем, что люди, несмотря на разрушения, все равно тянутся к себе домой, к родительскому дому, хоть бы там и остались одни пожарища.

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Интересно и то, что песня записана полностью на украинском языке, а не традиционно для Евровидения на английском или с определенными английскими строчками. Можно предположить, что так группа Kalush Orchestra подчеркнула важность сохранения и уважения родных языков как национальной айдентики.

“Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово”.

Выступали перед украинцами и европейцами, поэтому можем точно сказать, Стефания — песня, которая нравится всем народам. Поют ее даже те, кто не знает украинский язык, — рассказал Kalush Orchestra.

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Перевод песни Stefania

Стефания, мама, мама, Стефания,

Расцветает поле, а она седеет, Спой мне, мама, колыбельную, Хочу ещё услышать твоё родное слово.

Она меня баюкала, дала мне ритм и, наверное, силу воли не забрать у меня, ведь дала она, Наверное, знала, может, больше, чем Соломон, Ломаными дорогами приду я всегда к тебе, Она не разбудит, не будит, меня в сильные бури, Заберёт у бабули две дули, словно они пули, Очень хорошо знала меня, не была обманута, как будто была очень усталая, качала меня в такт, Люли, люли, люли…

Стефания, мама, мама, Стефания, Расцветает поле, а она седеет, Спой мне, мама, колыбельную, Хочу ещё услышать твоё родное слово.

Я не в пелёнках, но ма , но ма, хватит, как бы я ни вырос на вырост за вещи платить, Я не маленький ребёнок, она дальше нервы тратит, я гулял, чёрт бы тебя побрал, Ты всё молода, мама, на пике, если не ценю опеку на пике славы, мне в тупике Забивайте пику, эту пику, я бы попёк, спёк, своею любовью, Люли, люли, люли…

Стефания, мама, мама, Стефания, Расцветает поле, а она седеет, Спой мне, мама, колыбельную, Хочу ещё услышать твоё родное слово.

Стефания, мама, мама, Стефания, Расцветает поле, а она седеет, Спой мне, мама, колыбельную, Хочу ещё услышать твоё родное слово.

Композиция Stefania от группы Kalush Orchestra имеет все шансы принести Украине еще одну победу. Читай, на что указывают ставки букмекеров.