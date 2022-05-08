Kalush Orchestra — Stefania: какие смыслы несет песня и в чем ее особенность

Уже 10 мая начнется самое масштабное музыкальное событие года — Евровидение-2022. В этом году на песенном конкурсе Украину будет представлять рэп-группа Kalush Orchestra с композицией Stefania. Узнай, кому посвящена эта песня и какие в ней есть смыслы.
Фронтмен группы Олег Псюк написал эту композицию задолго до начала полномасштабной войны в Украине и посвятил ее своей маме, которую зовут Стефания.
Стефания — так зовут мою маму. Эту песню посвятил ей, и эту песню мы будем представлять на Евровидении. Это искренний и душевный трек, в котором есть украинский этнокод. Европа очень кайфует от этого стиля, — написала группа в своем Instagram.
Стефания — так зовут мою маму. Эту песню посвятил ей, и эту песню мы будем представлять на Евровидении. Это искренний и душевный трек, в котором есть украинский этнокод. Европа очень кайфует от этого стиля, — написала группа в своем Instagram.
Во время войны украинцы стали видеть новые смыслы в этой песне. Так строчка “Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе” стала ассоциироваться с тем, что люди, несмотря на разрушения, все равно тянутся к себе домой, к родительскому дому, хоть бы там и остались одни пожарища.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений KALUSH (@kalush.official)
Допис, поширений KALUSH (@kalush.official)
Интересно и то, что песня записана полностью на украинском языке, а не традиционно для Евровидения на английском или с определенными английскими строчками. Можно предположить, что так группа Kalush Orchestra подчеркнула важность сохранения и уважения родных языков как национальной айдентики.
“Стефанія мамо, мамо СтефаніяРозквітає поле, а вона сивієЗаспівай мені, мамо, колисковуХочу ще почути твоє рідне слово”.
Выступали перед украинцами и европейцами, поэтому можем точно сказать, Стефания — песня, которая нравится всем народам. Поют ее даже те, кто не знает украинский язык, — рассказал Kalush Orchestra.
Выступали перед украинцами и европейцами, поэтому можем точно сказать, Стефания — песня, которая нравится всем народам. Поют ее даже те, кто не знает украинский язык, — рассказал Kalush Orchestra.
Композиция Stefania от группы Kalush Orchestra имеет все шансы принести Украине еще одну победу. Читай, на что указывают ставки букмекеров.