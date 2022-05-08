Шоу-біз

Kalush Orchestra — Stefania: які сенси несе пісня та в чому її особливість

Олена Яковлєва, редакторка сайту 09 Травня 2022, 01:00
KALUSH Orchestra - Стефанія - слухати пісню, читати текст, переклад пісні
Фото: Instagram

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