Kalush Orchestra — Stefania: які сенси несе пісня та в чому її особливість

Уже 10 травня розпочнеться наймасштабніша музична подія року — Євробачення-2022. Цьогоріч на пісенному конкурсі Україну представлятиме реп-гурт Kalush Orchestra з композицією Stefania. Дізнайся, кому присвячена ця пісня та які в ній є сенси.
Фронтмен гурту Олег Псюк написав цю композицію задовго до початку повномасштабної війни в Україні та присвятив її своїй мамі, яку звати Стефанія.
Стефанія — так звати мою маму. Цю пісню присвятив їй і цю пісню ми будем представляти на Євробаченні. Це щирий і душевний трек, у якому є український етнокод. Європа дуже кайфує від цього стилю, — написав гурт у своєму Instagram.
Стефанія — так звати мою маму. Цю пісню присвятив їй і цю пісню ми будем представляти на Євробаченні. Це щирий і душевний трек, у якому є український етнокод. Європа дуже кайфує від цього стилю, — написав гурт у своєму Instagram.
Під час війни українці почали бачити нові сенси в цій пісні. Так рядок “Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе” став асоціюватись з тим, що люди попри руйнування все одно тягнуться до себе додому, до батьківської хати, хоч би й там залишились одні згарища.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений KALUSH (@kalush.official)
Допис, поширений KALUSH (@kalush.official)
Цікаво й те, що пісня записана повністю українською мовою, а не традиційно для Євробачення англійською чи з певними англійськими рядками. Можна припустити, що так гурт Kalush Orchestra підкреслив важливість збереження та шанування рідних мов як національної айдентики.
“Стефанія мамо, мамо СтефаніяРозквітає поле, а вона сивієЗаспівай мені, мамо, колисковуХочу ще почути твоє рідне слово”.
Виступали перед українцями та європейцями, тому можемо сказати точно, Стефанія — пісня, яка подобається всім народам. Наспівують її навіть ті, хто не знає українську мову, — розповів Kalush Orchestra.
Виступали перед українцями та європейцями, тому можемо сказати точно, Стефанія — пісня, яка подобається всім народам. Наспівують її навіть ті, хто не знає українську мову, — розповів Kalush Orchestra.
Композиція Stefania від гурту Kalush Orchestra має всі шанси ще й принести Україні ще одну перемогу. Читай, на що вказують ставки букмекерів.