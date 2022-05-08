Kalush Orchestra — Stefania: які сенси несе пісня та в чому її особливість

Уже 10 травня розпочнеться наймасштабніша музична подія року — Євробачення-2022. Цьогоріч на пісенному конкурсі Україну представлятиме реп-гурт Kalush Orchestra з композицією Stefania. Дізнайся, кому присвячена ця пісня та які в ній є сенси.

Про що пісня Stefania

Фронтмен гурту Олег Псюк написав цю композицію задовго до початку повномасштабної війни в Україні та присвятив її своїй мамі, яку звати Стефанія.

Стефанія — так звати мою маму. Цю пісню присвятив їй і цю пісню ми будем представляти на Євробаченні. Це щирий і душевний трек, у якому є український етнокод. Європа дуже кайфує від цього стилю, — написав гурт у своєму Instagram.

Під час війни українці почали бачити нові сенси в цій пісні. Так рядок “Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе” став асоціюватись з тим, що люди попри руйнування все одно тягнуться до себе додому, до батьківської хати, хоч би й там залишились одні згарища.

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Цікаво й те, що пісня записана повністю українською мовою, а не традиційно для Євробачення англійською чи з певними англійськими рядками. Можна припустити, що так гурт Kalush Orchestra підкреслив важливість збереження та шанування рідних мов як національної айдентики.

“Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово”.

Виступали перед українцями та європейцями, тому можемо сказати точно, Стефанія — пісня, яка подобається всім народам. Наспівують її навіть ті, хто не знає українську мову, — розповів Kalush Orchestra.

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Stefania – слова пісні

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Вона мене колисала, дала мені ритм

І, напевне, силу волі не забрати в мене, бо дала вона

Напевне, знала, може, більше і від Соломона

Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе

Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі

Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі

Дуже добре знала мене, не була обманута

Як була дуже втомлена, гойдала мене в такт

Люлі, люлі, люлі, гой!

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Я не в пеленах, но ма, но ма, хватить

Як би я не виріс, на виріст за речі платить

Я не мала дитина, вона далі нерви тратить

Я гуляв, шляк би тебе трафив!

Ти все молода, о мамо, на піку

Якщо не ціню опіку на піку слави, мені в тупіку

Забивайте піку, цю піку, я би попік, спік, своєю любов’ю

Люлі, люлі, люлі, гой!

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Композиція Stefania від гурту Kalush Orchestra має всі шанси ще й принести Україні ще одну перемогу. Читай, на що вказують ставки букмекерів.