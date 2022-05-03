Етнічні мотиви: звідки коріння в гурту Kalush Orchestra та як його зустріли на сцені Євробачення-2022

Український реп-гурт Kalush Orchestra цьогоріч представить Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2022 з піснею Stefania. Читай, як виник гурт та як українців зустріли в Італії.

Історія виникнення гурту Kalush Orchestra

Гурт досить молодий. Його історія почалася у 2019 році, коли співак Олег Псюк зробив пост у Facebook з оголошенням про набір музикантів у колектив. Так до нього приєдналися Ігор Діденчук та МС Кіліммен.

Спочатку гурт називався Kalush на честь рідного міста Псюка Калуша, що на Західній Україні. А в 2021 році з’явився другий проект — Kalush Orchestra. Він об’єднав реп з українським фольклором, а також туди додалися ще три учасники: бек-вокаліст Джонні Дивний та мультиінструменталісти Тимофій Музичук та Віталій Дужик.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

У своїх піснях та кліпах гурт робить акцент на автентичності української нації та нашої культури: одягається в національний одяг, використовує етнічні мотиви, образи істот української міфології.

Kalush Orchestra на Євробаченні-2022

Для Нацвідбору на Євробачення гурт підготував три пісні, з яких журі обрало композицію Stefania.

Написана задовго до повномасштабної війни та присвячена мамі соліста, тепер композиція набула для українців іншого значення.

Багато людей сумують за своїми матерями або сприймають Україну, як мати, тому ця пісня стала для багатьох близькою, — розповів Псюк в ефірі телемарафону.

За словами музиканта, у Kalush Orchestra є дві місії на Євробаченні-2022: розповісти світу про війну в Україні й закликати всіх людей допомагати нам, а також зробити українську музику популярною в цілому світі.

Нещодавно гурт прибув до італійського міста Турин, де пройде пісенний конкурс Євробачення-2022. Голова української делегації Оксана Скибінська розповіла про те, як прийняли Kalush Orchestra.

Прийняли нас добре. У нас уже відбулася перша репетиція 30 квітня. Завтра ми очікуємо на другу репетицію.

Вона зазначила, що зараз команда працює над постановкою шоу. Іноземні делегації активно підходять під час творчого процесу, щоб висловити свою солідарність з нашою країною.

До цього в гурту була серія промоконцертів у країнах Європи на підтримку України. У них брала участь велика кількість представників інших країн.

Півфінал Євробачення відбудеться 10 травня, а фінал — 14 травня. Спеціально для цієї події Kalush Orchestra випустив кліп на нову версію пісні Stefania.