Шоу-біз

Етнічні мотиви: звідки коріння в гурту Kalush Orchestra та як його зустріли на сцені Євробачення-2022

Олена Яковлєва, редакторка сайту 03 Травня 2022, 20:00
KALUSH Orchestra - історія виникнення групи та цікаві факти про колектив
Фото: Instagram

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