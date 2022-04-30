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Чорно-білі відтінки війни: Kalush Orchestra випустив кліп на нову версію пісні Stefania

Даніела Долотова, редакторка сайту 30 Квітня 2022, 18:00
КАЛУШ
Фото: Instagram

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