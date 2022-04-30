Чорно-білі відтінки війни: Kalush Orchestra випустив кліп на нову версію пісні Stefania

Нам, українцям, є чого чекати, наприклад, власної перемоги, а також виступу Kalush Orchestra на Євробаченні.

Спочатку буде півфінал 10 травня, а після цього фінал – 14 травня. Тож маємо трохи надавати стусанів окупантам, щоб звільнити собі вечір для перегляду виступу наших співочих парубків.

Їх пісня Stefania вже давно стала одним із символів цієї повномасштабної війни та не раз вже додавала сил, коли здавалося б їх немає звідки брати.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Створена колись у якості присвяти для мами, тепер підтримує сотні та тисячі матерів та батьків у захисті своїх дітей від загарбників.

Щоб дати народу можливість ще й заспокоюватись у потрібний час під правильну музику, гурт Kalush Orchestra створив мікс на свою композицію.

Тепер вона звучить трохи ліричніше, а крізь слова пробиваються народні мотиви. Мелодія часом нагадує найбільш звичний для нас спів солов’я.

Кліп на цю версію пісні знімали у Будинку вчених у Львові спеціально для вечірки Eurovision House Party. Візуальна частина у чорно-білих тонах, як і все сприйняття під час війни, що поділилось лише на два відтінки.

Світобачення українців на даному історичному етапі гурт почав транслювати ще під час свого туру європейськими країнами. Там вони водночас збирали кошти на підтримку України через QR-код на екрані, що був постійною прикрасою на виступах Kalush Orchestra.

Вже два дні потому, 28 квітня, Kalush Orchestra вирушили до Турина для репетицій та інших підготовчих процесів спочатку до півфіналу Євробачення.

Потім і до фіналу, оскільки гурт є один з найголовніших претендентів на перемогу у пісенному конкурсі та займає перше місце у букмекерів з ймовірністю на перемогу у 33%.

Нагадаємо, раніше соліст гурту KALUSH Олег Псюк розповів, як пройшли концерти на підтримку України та якою була підтримка глядачів.