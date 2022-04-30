Черно-белые оттенки войны: Kalush Orchestra выпустил клип на новую версию песни Stefania

Нам, украинцам, есть что ждать, например, собственной победы, а также выступления Kalush Orchestra на Евровидении.

Сначала будет полуфинал 10 мая, а затем финал – 14 мая. Поэтому должны немного предоставлять пинков оккупантам, чтобы освободить себе вечер для просмотра выступления наших певческих парней.

Их песня Stefania уже давно стала одним из символов этой полномасштабной войны и не раз уже придавала сил, когда казалось бы их неоткуда брать.

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Созданная когда-то в качестве посвящения маме, теперь поддерживает сотни и тысячи матерей и родителей в защите своих детей от захватчиков.

Чтобы дать народу еще и успокаиваться в нужное время под правильную музыку, группа Kalush Orchestra создала микс на свою композицию.

Теперь она звучит немного лиричнее, а сквозь слова пробиваются народные мотивы. Мелодия иногда напоминает наиболее привычное для нас пение соловья.

Клип на эту версию песни снимали в Доме ученых во Львове специально для вечеринки Eurovision House Party. Визуальная часть в черно-белых тонах, как и все восприятия во время войны, что поделилось всего на два оттенка.

Мировоззрение украинцев на данном историческом этапе группа начала транслировать еще во время своего тура по европейским странам.

Там они вместе с тем собирали средства в поддержку Украины через QR-код на экране, который был постоянным украшением на выступлениях Kalush Orchestra.

Уже через два дня, 28 апреля, Kalush Orchestra отправились в Турин для репетиций и других подготовительных процессов сначала в полуфинал Евровидения.

Затем и в финал, поскольку группа является одним из главных претендентов на победу в песенном конкурсе и занимает первое место у букмекеров с вероятностью на победу в 33%.

Напомним, ранее солист группы KALUSH Олег Псюк рассказал, как прошли концерты в поддержку Украины и какова была поддержка зрителей.