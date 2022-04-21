Вместо спецэффектов — большой QR-код: группа KALUSH о туре в поддержку Украины

Остается меньше месяца до финала песенного конкурса Евровидение и только недавно закончился промо-тур представителей стран.
В этом году Украину будет представлять группа KALUSH со своей песней Стефания, которая уже успела стать своеобразным гимном войны.
Ребятам из группы удалось вырваться с туром в Европу, чтобы люди услышали и увидели, как звучит Украина, а также чтобы собрать средства в поддержку нашей страны.
Солист группы KALUSH Олег Псюк рассказал, как прошли концерты в поддержку Украины и какой была поддержка зрителей.
Все выступали с виджеингом и спецэффектами, а у нас на экране был большой QR-код. Когда переходишь по нему, можно помочь Украине и переслать деньги официальным фондам.
Все выступали с виджеингом и спецэффектами, а у нас на экране был большой QR-код. Когда переходишь по нему, можно помочь Украине и переслать деньги официальным фондам.
Пока неизвестно, сколько средств удалось собрать. Однако позже, когда будет немного больше информации, KALUSH обязательно объявит о результатах сборов.
Вообще чувствуется поддержка людей, говорит Олег Псюк. Очень многие выражали свои соболезнования и наилучшие пожелания.
Мы почувствовали теплый приём.
Мы почувствовали теплый приём.
Группа KALUSH успела посетить Израиль, Польшу, Испанию и Нидерланды. Дальше в планах только Турин в Италии на финале Евровидения-2022.
Если удастся привезти песенный конкурс в Украину, артистам бы хотелось провести его в родном Калуше.
Напомним, ранее группа Без Обмежень спела в освобожденном Ирпене для военных, волонтеров и гражданских людей.