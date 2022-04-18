На стульчике и от души. Группа Без обмежень спела в освобожденном Ирпене

Без сцены, костюмов и грима. Украинская музыкальная группа Без обмежень дала концерт в полуразрушенном Ирпене (Киевская область).

Сегодня имели за честь сыграть для военных, волонтеров и гражданских людей в городе-герое Ирпень.

Музыканты отметили, что на этот год планировали всеукраинский тур Вільні люди, который успели начать в Ирпене 15 января. А уже сегодня группа снова играет в этом городе, освобожденном от российского оккупанта.

В первую очередь артисты выразили благодарность украинским Вооруженным Силам за их отвагу и храбрость, за мужество и борьбу.

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Слушай песню Вільні люди в исполнении группы Без обмежень:

Что известно о группе Без обмежень

Без обмежень — это украинская рок-группа, история которой насчитывает более 20 лет. Лидером и вокалистом группы является Сергей Танчинец.

Широкую популярность группа получила после участия в шоу Х-Factor на СТБ.

Самые известные песни группы: Зорі запалали, Без неї ніяк, Вільні люди, Буду з тобою.

Напомним, ранее украинская рок-группа The Hardkiss сняла клип на песню Як ти? Композиция посвящена полномасштабной войне России против Украины, а также самым родным, о которых мы сейчас заботимся.