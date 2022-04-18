На стільчику й дуже щиро. Гурт Без обмежень заспівав у звільненому Ірпені

Без сцени, костюмів та гриму. Український музичний гурт Без обмежень дав концерт у напівзруйнованому Ірпені на Київщині.
Сьогодні мали за честь зіграти для військових, волонтерів та цивільних людей у місті-герої Ірпінь.
Сьогодні мали за честь зіграти для військових, волонтерів та цивільних людей у місті-герої Ірпінь.
Музиканти відзначили, що на цей рік запланували тур Вільні люди, який було розпочато саме в Ірпені 15 січня. А вже сьогодні гурт знову грає в цьому місті, звільненому від російського окупанта.
Найперше артисти висловили вдячність українським Збройним Силам за їхню звитягу та хоробрість, за їхню мужність та боротьбу.
Слухай пісню Вільні люди у виконанні гурту Без обмежень:
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Публикация от БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ (@bezobmezhen)
Без обмежень — це український рок-гурт, історія якого налічує понад 20 років. Лідером і вокалістом гурту є Сергій Танчинець.
Широку популярність гурт отримав після участі у співочому шоу Х-Factor на СТБ.
Найвідоміші пісні гурту: Зорі запалали, Буду з тобою, Без неї ніяк, Вільні люди.
Нагадаємо, раніше український рок-гурт The Hardkiss зняв кліп на пісню Як ти? Композиція присвячена повномасштабній війні Росії проти України, а також найріднішим, про яких ми зараз турбуємося.