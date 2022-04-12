The Hardkiss — Як ти?: рок-гурт зняв кліп на пісню, присвячену війні в Україні

Український рок-гурт The Hardkiss зняв кліп на пісню Як ти? Композиція присвячена повномасштабній війні Росії проти України, а також найріднішим, про яких ми зараз турбуємося.

Я не просила, не просила “рятувати” мене кулями. Той, хто прийшов, проросте тут травою отруйною. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Рядки пісні розповідають про біль кожного українця, про те, що ніхто з нас не чекає на своїй землі російських окупантів. Фронтвумен гурту Юлія Саніна зізнається своїм читачам у Instagram, що перший місяць війни не наважувалася сісти писати, бо її охоплювала ненависть і лють.

Проте потім співачка вирішила, що музика допоможе пережити ці емоції, тож потрібно “викричати” біль, який сидить у душі.

— “Як ти?” — нове “я люблю тебе”. Так починається мій кожен ранок, день і вечір з батьками, командою, друзями. Як і в кожного українця. У цих двох словах наша любов, турбота, переживання, страх.

Найважливіше, щоб відповіли на дзвінок та повідомлення, лише тоді видихаєш, — розповідає Саніна.

Виконавиця вже відчуває, що в майбутньому напише пісні про вдячність і захоплення українською нацією, про кохання, про надію тощо.

Слухай пісню Як ти? Зароблені кошти підуть на гуманітарні потреби українців.

Не тільки українські зірки оспівують незламність українців. Відома американська співачка Billie Eilish присвятила пісню Your Power українцям.