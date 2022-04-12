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The Hardkiss — Як ти?: рок-гурт зняв кліп на пісню, присвячену війні в Україні

Олена Яковлєва, редакторка сайту 12 Квітня 2022, 19:32
Дивитися прем'єру кліпу The Hardkiss - Як ти онлайн
Фото: Instagram

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