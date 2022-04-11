Jerry Heil – Москаль некрасівий: співачка випустила трек про ЗСУ

Українська співачка Jerry Heil випустила трек Москаль некрасівий. В основі треку лежить пісня Ой на горі та й женці жнуть, стендап Вєрки Сердючки та мультфільм Як козаки..
Відео Геть з України, москаль некрасівий матері українського стендапу Вєрки Сердючки надихнуло мене взяти цей фрагмент за семпл і створити пісню на славу сучасним козакам: Зеленському, Кіму та Арестовичу і, звісно ж, народу України! – написала співачка в описі до відео з піснею.
Відео Геть з України, москаль некрасівий матері українського стендапу Вєрки Сердючки надихнуло мене взяти цей фрагмент за семпл і створити пісню на славу сучасним козакам: Зеленському, Кіму та Арестовичу і, звісно ж, народу України! – написала співачка в описі до відео з піснею.
Ой на горі москаля ждутьОй на горі москаля ждутьА попід горою, яром-долиною ЗСУ йдутьЗСУ йдуть
Попереду пан Зеленський,Попереду пан Зеленський.Хай москаль хоч трісне — Не покине кріслоПрезидентськеПан Зеленський
Посередині Кім Віталій:Стрес тримає в руках зі сталі!Стоїть на сторожі,Криє від ворожихГеніталійГеніталій
А позаду Арестович,А позаду АрестовичНесе нам новиниГарні з України,Наче здобичНаче здобич
В новинах нові українські герої щоранку!Вони крадуть наші серця, Наче цигани танки!Задерли планку,Сидячи на Банковій.Вони розбили їх впевненість,Як дрони банки!
Раніше ми розповідали як гурт Maneskin записав потужну пісню на підтримку України.