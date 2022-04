Your Power: Billie Eilish присвятила пісню зі свого останнього альбому українцям

На хвилю підтримки Україні та українському народові стає все більше світових зірок та лідерів думок. Американська співачка Billie Eilish також доєдналась до глобальної благодійної кампанії Stand Up For Ukraine.

Співачка присвятила свою пісню Your Power, яка увійшла до її останнього альбому Happier Then Ever, українському народові.

Ми виконаємо Your Power як заклик до дій, каже вона на початку ролика, звертаючись до світових лідерів.

— Мільйони українців покинули домівки, тому ми маємо негайно діяти й підтримати цих людей. Всі, хто дивляться це відео, поширюйте інформацію, щоб наші лідери знали й діяли. Ми підтримуємо Україну.

Billie Eilish виконала Your Power на одному з концертів, після чого звернулась до фанатів.

— Your Power — одна з моїх улюблених пісень. Вона розповідає про багато речей, але у цей момент вона найбільше резонує мені зі зловживанням владою, адже це саме те, що ми бачимо зараз й це дуже небезпечно.

Немає навіть потреби говорити, як болісно таке зловживання вдарило по Україні. Я не можу зробити багато, але я хочу сказати, що підтримую українців. Ця пісня була для них, я присвячую її народу України.

Прослухати пісню та переглянути виступ співачки Billie Eilish можна у відео.

Нашому народові та Збройним Силам України присвячують пісні й вітчизняні виконавці. Українська співачка Lama надихнулася Привидом Києва та написала пісню українцям та ЗСУ.