Your Power: Billie Eilish посвятила песню из своего последнего альбома украинцам

На волну поддержки Украине и украинскому народу становится все больше мировых звезд и лидеров мнений. Американская певица Billie Eilish также присоединилась к глобальной благотворительной кампании Stand Up For Ukraine.

Певица посвятила свою песню Your Power, вошедшую в ее последний альбом Happier Then Ever, украинскому народу.

Мы выполним Your Power как призыв к действиям, говорит она в начале ролика, обращаясь к мировым лидерам.

— Миллионы украинцев покинули дома, поэтому мы должны немедленно действовать и поддержать этих людей. Все, кто смотрит это видео, распространяйте информацию, чтобы наши лидеры знали и действовали. Мы поддерживаем Украину.

Billie Eilish исполнила Your Power на одном из концертов, после чего обратилась к фанатам.

— Your Power — одна из моих любимых песен. Она рассказывает о многом, но в этот момент мне она больше всего резонирует со злоупотреблением властью, ведь это именно то, что мы видим сейчас и это очень опасно.

Нет даже необходимости говорить, как болезненно такое злоупотребление ударило по Украине. Я не могу сделать многое, но я хочу сказать, что поддерживаю украинцев. Эта песня была для них, я посвящаю ее народу Украины.

Прослушать песню и посмотреть выступление певицы Billie Eilish можно в видео.

Нашему народу и вооруженным силам Украины посвящают песни и отечественные исполнители. Украинская певица Lama вдохновилась Призраком Киева и написала песню украинцам и ВСУ.