Вдохновилась Призраком: певица Lama посвятила песню украинцам и ВСУ

Украинская певица Lama посвятила песню украинскому народу и Вооруженным силам Украины. Признается: вдохновлялась образом Призрака Киева.

Новая песня получила название Сильные люди, а ее символами стали два пилота, которые визуализируют синергию украинского народа и армии. Наша сила и несокрушимость сегодня вдохновляет весь мир!

— Когда я узнала о подвигах пилота Призрака, я увидела в нем историю не только одного воина, а олицетворение всех героев, которые борются за свою страну.

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В этой войне каждый из нас Великовин, у каждого украинца свой фронт, поэтому второй пилот – это народ Украины, который в тылу выполняет свою сверхважную миссию, – рассказывает певица.

Артистка убеждена, что Украина победит, ведь украинцы сильные, могучие, закаленные. Это в нашей крови!

А еще — Lama верит, что украинцы смогут уберечь не только собственную страну, но и весь мир от беды.

А мы советуем также слушать украинскую музыку и не терять веру в победу. Подборка песен войны, которые поднимают дух, уже по ссылке.