Слушай украинское! Подборка песен войны, которые поднимают дух

Война России против Украины не уничтожила, а, наоборот, сделала наш народ сильнее. Это выражается и в музыке. Мы собрали для вас подборку новых песен о войне, которые поднимут боевой дух.
Песню исполнили Андрей Хлывнюк, Джамала, Настя Каменских, Надя Дорофеева, Иван Дорн, Дима Каднай, Наталья Могилевская, Epolets, Леся Никитюк, Оля Полякова, ХАС, Егор Крутоголов, Павел Зибров и Юрий Ткач.
Музыканты записали композицию онлайн со всех уголков Украины.
Украинский исполнитель Макс Барских выпустил песню Буде весна.
Я горжусь нашей силой и волей, я бесконечно горд быть украинцем. Я верю, мы непобедимы, и спасибо каждому солдату — вы бесстрашные воины, вы наша Надежда, — написал Макс под видео с композицией.
Я горжусь нашей силой и волей, я бесконечно горд быть украинцем. Я верю, мы непобедимы, и спасибо каждому солдату — вы бесстрашные воины, вы наша Надежда, — написал Макс под видео с композицией.
Настя Каменских посвятила Украине песню.
Каждый день болит все больше, но мы все выдержим! Мы сильные! Только держась духом и сердцем, мы сможем, — написала Настя в описании к видео песни.
Каждый день болит все больше, но мы все выдержим! Мы сильные! Только держась духом и сердцем, мы сможем, — написала Настя в описании к видео песни.
Украинская группа Без обмежень также выпустили видео на ранее записанную песню. В нем показали кадры украинцев, отличившихся на войне. В описании к песне группа отметила:
Гордимся нашей нацией. Только в Украине могут останавливать танки оккупантов голыми руками. Наша армия — без страха! Мы стали единым целым!
Гордимся нашей нацией. Только в Украине могут останавливать танки оккупантов голыми руками. Наша армия — без страха! Мы стали единым целым!
Очень популярная композиция о беспилотнике, который пугает “непобедимую” армию врага. В песне украинцы поют оду турецкому аппарату и высмеивают армию РФ.
Темой композиции стало легендарное высказывание украинского военного о российском военном корабле, которое распространяется по сети чуть ли не с первого дня войны.
Песня призывает россиян возвращаться домой, высмеивает имперский режим их страны.
Melovin выпустил трек, призывающий бороться, несмотря ни на что.
Не медли! Время для того, чтобы летать, а за правду, свободу — нам крылья не сломать, — пропел исполнитель в композиции.
Не медли! Время для того, чтобы летать, а за правду, свободу — нам крылья не сломать, — пропел исполнитель в композиции.
Украинский телеведущий и музыкант Коля Серга также посвятил песню войне.
А Москва в День победы без акцента гимн поет: “Ще не вмерла України ні слава, ні воля…” — строки из композиции.
А Москва в День победы без акцента гимн поет: “Ще не вмерла України ні слава, ні воля…” — строки из композиции.
Рэпер Ярмак выпустил видео на ранее записанную песню. Она была написана во время событий на Майдане 2013, но все еще остается актуальной.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YARMAK (@yarmak_music)
Публикация от YARMAK (@yarmak_music)
Украинский журналист и телеведущий Роман Скрыпин записали кавер под сопровождение кадров боевых действий.
Я счастлив, что Украина доказала, что ее народ не опустится на колени и закроет России рот, — отметил Роман.
Я счастлив, что Украина доказала, что ее народ не опустится на колени и закроет России рот, — отметил Роман.
Христина Соловий выпустила демо-версию трека, посвященную последним событиям в Украине.
Эта песня для всех, кто берет в руки оружие, чтобы отстоять Украину и наше право на существование, — написала исполнительница в описании видео с песней.
Эта песня для всех, кто берет в руки оружие, чтобы отстоять Украину и наше право на существование, — написала исполнительница в описании видео с песней.
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