Слушай украинское! Подборка песен войны, которые поднимают дух

Война России против Украины не уничтожила, а, наоборот, сделала наш народ сильнее. Это выражается и в музыке. Мы собрали для вас подборку новых песен о войне, которые поднимут боевой дух.

Ой, у лузі червона калина

Песню исполнили Андрей Хлывнюк, Джамала, Настя Каменских, Надя Дорофеева, Иван Дорн, Дима Каднай, Наталья Могилевская, Epolets, Леся Никитюк, Оля Полякова, ХАС, Егор Крутоголов, Павел Зибров и Юрий Ткач.

Музыканты записали композицию онлайн со всех уголков Украины.

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Буде весна

Украинский исполнитель Макс Барских выпустил песню Буде весна.

Я горжусь нашей силой и волей, я бесконечно горд быть украинцем. Я верю, мы непобедимы, и спасибо каждому солдату — вы бесстрашные воины, вы наша Надежда, — написал Макс под видео с композицией.

Я — Україна

Настя Каменских посвятила Украине песню.

Каждый день болит все больше, но мы все выдержим! Мы сильные! Только держась духом и сердцем, мы сможем, — написала Настя в описании к видео песни.

Вільні люди

Украинская группа Без обмежень также выпустили видео на ранее записанную песню. В нем показали кадры украинцев, отличившихся на войне. В описании к песне группа отметила:

Гордимся нашей нацией. Только в Украине могут останавливать танки оккупантов голыми руками. Наша армия — без страха! Мы стали единым целым!

Байрактар

Очень популярная композиция о беспилотнике, который пугает “непобедимую” армию врага. В песне украинцы поют оду турецкому аппарату и высмеивают армию РФ.

Пісня-звернення до росіян

Темой композиции стало легендарное высказывание украинского военного о российском военном корабле, которое распространяется по сети чуть ли не с первого дня войны.

Песня призывает россиян возвращаться домой, высмеивает имперский режим их страны.

Не зволікай

Melovin выпустил трек, призывающий бороться, несмотря ни на что.

Не медли! Время для того, чтобы летать, а за правду, свободу — нам крылья не сломать, — пропел исполнитель в композиции.

Ду-ду-ду, вынесем орду!

Украинский телеведущий и музыкант Коля Серга также посвятил песню войне.

А Москва в День победы без акцента гимн поет: “Ще не вмерла України ні слава, ні воля…” — строки из композиции.

Потрібен живим

Рэпер Ярмак выпустил видео на ранее записанную песню. Она была написана во время событий на Майдане 2013, но все еще остается актуальной.

Я щасливий

Украинский журналист и телеведущий Роман Скрыпин записали кавер под сопровождение кадров боевых действий.

Я счастлив, что Украина доказала, что ее народ не опустится на колени и закроет России рот, — отметил Роман.

Я несу мир

Христина Соловий выпустила демо-версию трека, посвященную последним событиям в Украине.

Эта песня для всех, кто берет в руки оружие, чтобы отстоять Украину и наше право на существование, — написала исполнительница в описании видео с песней.

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