Слухай українське! Підбірка пісень війни, що підіймають дух

Війна Росії проти України не знищила, а, навпаки, зміцнила наш народ. Це проявляється і в музиці. Ми зібрали для вас підбірку нових пісень про війну, які піднімуть бойовий дух.

Ой у лузі червона калина

Пісню виконали Андрій Хливнюк, Джамала, Настя Каменських, Надя Дорофєєва, Іван Дорн, Діма Каднай, Наталя Могилевська, Epolets, Леся Нікітюк, Оля Полякова, ХАС, Єгор Крутоголов, Павло Зібров та Юрій Ткач.

Музиканти записали композицію онлайн з усіх куточків України.

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Буде весна

Український виконавець Макс Барських записав пісню Буде весна.

Я пишаюся нашою силою і волею, я нескінченно гордий бути українцем. Я вірю, ми непереможні, і дякую кожному солдатові — ви безстрашні воїни, ви наша Надія, — написав Макс під відео з композицією.

Я — Україна

Настя Каменських присвятила Україні пісню.

Кожного дня болить все більше, але ми все витримаємо! Ми сильні! Лише тримаючись духом і серцем ми зможемо, — написала Настя в описі до відео пісні.

Вільні люди

Український гурт Без обмежень також випустив відео на раніше записану пісню. У ньому показали кадри українців, які відзначились на війні. В описі до пісні гурт зазначив:

— Пишаємось нашою нацією. Тільки в Україні можуть зупиняти танки окупантів голими руками. Наша армія — без страху! Ми стали одним цілим!

Байрактар

Дуже популярна композиція про безпілотник, який лякає “непереможну” армію ворога. У пісні українці співають оду турецькому апарату та висміюють армію РФ.

Пісня-звернення до росіян

Темою композиції став легендарний вислів українського військового про російський військовий корабель, яка шириться мережею мало не з першого дня війни.

Пісня закликає росіян повертатися додому та висміює імперський режим їхньої країни.

Не зволікай

Melovin випустив трек, який закликає боротись попри все.

Не зволікай! Час для того, щоб літати, а за правду, свободу — нам крила не зламати, — проспівав виконавець у композиції.

Ду-ду-ду, вынесем орду!

Український телеведучий та музикант Коля Сєрга також присвятив пісню війні.

А Москва на День победы без акцента гимн поет: “Ще не вмерла України ні слава, ні воля…” — рядки з композиції.

Потрібен живим

Репер Ярмак випустив відео на раніше записану пісню. Вона була написана під час подій на Майдані 2013 року, але все ще залишається актуальною.

Я щасливий

Український журналіст та телеведучий Роман Скрипін записав кавер під супровід кадрів бойових дій.

Я щасливий, що Україна довела, що її народ не опуститься на коліна і затулить Росії рот, — зазначив Роман.

Я несу мир

Христина Соловій випустила демо-версію треку, присвяченого останнім подіям в Україні.

Ця пісня для всіх, хто бере до рук зброю, щоб відстояти Україну та наше право на існування, — написала виконавиця в описі відео з піснею.

Раніше ми розповідали, як Марія Єфросиніна звернулась до російської естради.