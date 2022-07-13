Шоу-біз

Концерти в повній секретності, щільний графік та емоційне перенавантаження — Pianoбой про творчість під час війни

Олена Яковлєва, редакторка сайту 13 Липня 2022, 22:30
Pianoбой про концерти у прифронтових регіонах та творчість
Фото: Instagram

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