Концерти в повній секретності, щільний графік та емоційне перенавантаження — Pianoбой про творчість під час війни

Нещодавно музикант Дмитро Шуров, більше відомий як Pianoбой, відвідав прифронтовий Миколаїв разом з концертами.

В ефірі телемарафону він розповів про свою діяльність під час війни, а також про те, чому поки не може писати музику.

Концерти посеред поля

Під час війни найперший пріоритет — безпека. Тому всі масові зібрання відбуваються максимально таємно.

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А музикантам, які їздять на передову, доводиться забувати про звичні концерт-холи й виступати просто неба: на полях чи стадіонах.

Концерти проходять у стані повної секретності. Бували випадки, коли ми давали й шість концертів на день. Це, звичайно, зовсім інша історія, ніж мирні концерти, — розповідає Шуров.

Та всі зусилля варті тих емоцій, які отримує як музикант, так і слухачі. Адже творчість — потужний інструмент та справжня зброя.

Саме вона може повернути людей до життя, дати мотивацію та енергію продовжувати боротись.

Для мене в перший місяць війни музика взагалі померла на певний час.

— І саме ці концерти, на які я отримав запрошення, відродили в мені бажання діяти, писати музику. Тому що ти щодня бачиш людей, яким набагато важче, — ділиться Pianoбой.

Люди хочуть рок-н-ролу

На думку співака, зараз важливо показувати хлопцям на передовій, що в тилу про них не забувають, а навпаки — підтримують та пишаються.

Концерти дуже емоційні. Іноді буває важко, але людям, для яких ми граємо, набагато важче. Тому я думаю, що це важливо, і пишаюсь, що це відбувається, — каже музикант.

За його словами, військові не хочуть чути сумні пісні. Їм потрібен рок-н-рол, драйв, адже драми й так повно в реальному житті. Але всі хочуть жити, тому треба нагадувати українцям, за що ми воюємо.

— Зараз усі професії пішли в армію. Але все одно ми всі люди, всі українці й пам’ятаємо, заради чого воюємо — заради нашого права жити комфортно і вільно у власній країні, — зазначає Дмитро.

Шуров також дає благодійні концерти за кордоном і не планує зупинятись на досягнутому. Щоправда, відновити творчу діяльність повноцінно поки що не вдається.

Під час війни емоційно дуже важко працювати, робити якусь творчість. Я поки що цього не уявляю. У мене абсолютно вся енергія йде на підтримку людей, — зізнається соліст.

Співачка Катерина Павленко також продовжує нести українську культуру в європейський простір та давати благодійні концерти. Солістка гурту Go-A розповіла, як доносить світу правду про війну в Україні.

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