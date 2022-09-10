Шоу-біз

Бум нової української музики: пісні, що випустили під час війни і які надихають на перемогу

Анастасія Кожушко, регіональна кореспондентка програми Вікна-новини 10 Вересня 2022, 16:22
Українські пісні під час війни - нові треки вітчизняних виконавців
Фото: Unsplash

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