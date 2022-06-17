Бум новой украинской музыки: песни, выпущенные во время войны и вдохновляющие на победу

24 февраля вся Украина проснулась от взрывов. Российские войска ворвались в нашу страну и начали безжалостно убивать украинский народ.

ВСУ круглосуточно отбивают врага с наших территорий. Каждый человек делает свой вклад в победу. Кто-то лечит раненых, кто-то возит гуманитарную помощь в горячие точки, кто-то просто каждый день ходит на работу, а кто-то создает музыку.

За время полномасштабного вторжения войск РФ украинские исполнители выпустили десятки хитов. Мы подобрали для тебя самые популярные песни, поднимающие дух и вдохновляющие победу.

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Макс Барских — Буде весна

Одним из первых свой хит, ставший гимном этой весной, Буде весна выпустил Макс Барских. В строках он описывает, что чувствовал каждый из нас в первые недели войны. Украинцы будут стоять до конца.

Ночі без сну, нам не холодно.

Чекає сім’я на околицях,

Разом ми всі переможемо,

Це наша рідна земля.

Хай буде весна,

Поки ми стоїмо до кінця,

І нас не зламає війна,

Наша віра єднає серця,

Україна навіки жива.

Україна — це наша земля.

Україна єднає серця.

Настя Каменских — Я — Україна

Загояться всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш ти квітучою, і знов я подарую чисте небо і прийде весна. Колись, коли закінчиться війна, — поет в своей песне Настя Каменских.

Певица рассказывает, что Украина обязательно победит в этой кровавой войне и отстроит все города и села, уничтоженные российской армией. А в этих строках она чтит память воинов, отдавших свои жизни за Украину.

Ви, голови поклавши,

Відправились у сни.

Колись назвуть Героями вас.

Ви — мої сини.

І зацвіте калина, мов кров червоний мак,

Згадає Батьківщина, яким ти був, козак.

MamaRika — Сину

Певица MamaRika написала песню Сину и посвятила ее детям, пострадавшим от боевых действий, и погибшим. Сама она молодая мама и тоже пережила ужас, пытаясь спасти своего ребенка.

Песня Сину — это крик души каждой украинской матери, защищающей своего ребенка от войны. Материнская любовь самая сильная, поэтому каждая мама, не раздумывая, готова стать под пули, чтобы защитить своего ребенка от беды.

Так написала певица под публикацией клипа в YouTube.

Обійматиму тебе, мій сину.

Я заради тебе крила скину,

Я заради тебе гори здвину,

І я буду в твому серці постійно.

Melovin — Не зволікай

Спину тримай, коли боляче стріляють ті, хто зовсім не з нами, а гадають, що все знають, — поет в своей песне Melovin.

Сейчас он гастролирует по Украине и устраивает благотворительные концерты, а собранные деньги передает на ВСУ.

TVORCHI — Боремося

О том, что украинская армия победит, поет и группа TVORCHI. Песня называется Боремося.

Боремося та усіх поборемо.

Летять кулі, а ми міцно стоїмо.

Боремося, розділилися світи,

За свободу поєднались голоси.

KOZAK SYSTEM — Азов-сталь

KOZAK SYSTEM выпустили хит под названием Азов-сталь.

Моє серце — сталь!

Моя кров — Азов!

Не плач, моя люба!

Воскреснемо знов! — поют музыканты.

Антитела и Эд Ширан — 2 step

О том, что война навсегда изменила нас, украинцев, говорится в строчках 2 step, которую Антитела записали с британским исполнителем Эдом Шираном.

Мила, обіцяю, коли все мине,

Я танцюватиму з тобою so slow

І цілуватиму тебе, де любов знов і знов,

Чекай мене, коли все це мине!

Война обязательно пройдет. Победа не за горами. Все эти невероятные песни, которые передают чувства украинцев, вдохновляют не опускать руки и вселяют веру в мирное будущее. Береги себя и слушай украинскую музыку.

Пока в стране звучит украинская музыка, мы непобедимы. Это испокон веков часть нашей силы и воли. Слушай плейлист во время войны от Елены Зеленской.

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