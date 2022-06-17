Шоу-биз

Бум новой украинской музыки: песни, выпущенные во время войны и вдохновляющие на победу

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Вікна-Новини 17 июня 2022, 13:00
Українські пісні під час війни - нові треки вітчизняних виконавців
Фото: Unsplash

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