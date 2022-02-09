Не знаєш, яку українську музику послухати? Тоді тримай наш плейліст із сучасними та якісними композиціями

Як часто ти додаєш пісні у свій плейліст? А чи багато там музики від наших виконавців? Ми розповімо про уже знаних та ще маловідомих українських музикантів, які дають другий подих вітчизняній індустрії, та допоможемо скласти плейліст української сучасної музики.

Не вірте словам про примітивність та обмеженість наших виконавців. За декілька останніх років українська музика розвинулася й дала глибоке, модне та кардинально нове звучання. Українські виконавці підхоплюють іноземні стилі музики та адаптують для нашого слухача.

Тож серед вітчизняних меломанів ширяться плейлісти з підбіркою українського інді-попу, електроніки та нової хвилі хіп-хоп ритмів. Свій внесок в розвиток вітчизняної музичної сфери внесло і Євробачення-2021 — гурт Go_A дав поштовх ще одному стилю, знаному як фолктроніка.

Рок-ніша теж не стагнує — за останні два роки класичний український рок поповнився новими музикантами. А поп-індустрія перероджується та дає нових митців ледь не щороку.

Пропонуємо твоїй увазі список українських музикантів різних стилів, із чиїх пісень варто скласти плейліст вихідного дня.

Серед українських рок-виконавців варто виділити Друга Ріка, Океан Ельзи, Мотор’ролла, Антитіла, Жадан і собаки та Epolets. Чи можна назвати усіх їх новими для слухачів? Не зовсім.

Та на піснях Океану Ельзи й Другої Ріки базується сучасне звучання нових музикантів. До того ж усі ці гурти й зараз випускають якісну музику. Серед останніх створених гуртів — Epolets, чиї пісні припадуть до душі поціновувачам традиційного звучання року.

Плейліст української сучасної музики: рок

Жанр поп-музики дарма оминають багато слухачів.

Стереотипно називати цей стиль попсою, семантично насичуючи слово значенням обмеженості та примітивності. На зміну такому негативу українська музична індустрія дарує слухачам нових виконавців із цікавим звучанням.

Серед них — уже відомий Wellboy, котрий епатує та виходить за рамки звичного своєю… простотою та опосередкованістю. Цього року переродився й давно знаний Іван Дорн, заспівавши українською.

Серед маловідомих виконавців — Макс Пташник та Tember blance, які по-новому відчувають притаманну нам лірику. Також радимо відкрити для себе українську музику Laud і Grohotsky.

Плейліст української сучасної музики: поп

Новий хіп-хоп та реп теж базуються на класиці: тут варто згадати Бумбокс, The Hardkiss. Шукачам нових виконавців радимо послухати гурт Паліндром.

До уже відомих, звісно, належать alyona alyona, Alina Pash та Kalush. Нещодавно кожен із виконавців поповнив українську скриню пісень своїми новими саундтреками, які ми теж радимо додати у плейліст української сучасної музики.

Плейліст української сучасної музики: хіп-хоп, реп

Не всім зрозумілі, але варті уваги стилі фолктроніки та етно почали активно захоплювати українські (і не тільки) чарти одразу після виступу на Євробаченні-2021 українського гурту Go_A. Таке повернення до минувшини розворушило національну пам’ять.

Представниками цього напряму також є ONUKA, Khayat, львівські ДахаБраха та Фолькнери. У цьому ж стилі працював і дует Yuko, який, на жаль, припинив своє існування 2020 року.

Попри це дует подарував багато вартісних композицій українському слухачеві.

Плейліст української сучасної музики: етно, фолктроніка

Однозначно на піку своєї популярності зараз новий для української музичної індустрії стиль інді-поп. Стильові варіації цього напряму (синді-поп, бедрум-поп, чилвейв тощо) створені для морських хвиль, інфантилізму та абсолютного спокою.

Музика в цьому стилі власне українського виробництва здатна конкурувати із закордонною. Свою аудиторію уже знайшли Latexfauna, чиє суржикове “мене в тобі всьо устраює” уже стало своєрідним зізнанням у коханні серед молодих людей.

В інді-поп творять Христина Соловій та Один в каное. З маловідомих виконавців радимо познайомитися із творчістю інді-гурту Vivienne Mort, виконавиці СХОЖА, а також TVORCHI, що працюють у стилі електроніка.

Плейліст української сучасної музики: інді-поп, електроніка

А щоб підготуватися до теплої й квітучої пори, варто не лише скласти плейліст української сучасної музики, а й врегулювати деякі звички та спосіб життя загалом.

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