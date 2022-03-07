Сортую ліки та даю інтерв’ю на за кордон — Alyona Alyona про волонтерство, натхнення та музику під час війни

У складні часи ніхто з українців не сидить, склавши руки. Незалежно від професії, статі, віку, місця знаходження кожен допомагає, чим може та працює на спільну перемогу нашої країни.

Українська реперка Alyona Alyona розповіла, чим вона зараз займається.

Зараз я в місцевій аптеці й допомагаю сортувати ліки, які прийшли, — ділиться співачка.

У соцмережах дівчина активно веде боротьбу з російською пропагандою та дає інтерв’ю для закордонних ЗМІ, щоб закликати НАТО закрити небо та донести їм правдиву інформацію про війну в Україні.

Дивися, де виконавиця черпає енергію.

Тим часом відомий український дизайнер Андре Тан шиє для української армії форми та балаклави.