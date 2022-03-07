Сортую ліки та даю інтерв’ю на за кордон — Alyona Alyona про волонтерство, натхнення та музику під час війни

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Олена Яковлєва, редакторка сайту 07 Березня 2022, 16:30
Alyona Alyona про волонтерство під час війни
Фото: Instagram

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