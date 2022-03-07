Шоу-биз

Сортирую лекарства и даю интервью за границу — Alyona Alyona о волонтерстве, вдохновении и музыке во время войны

Елена Яковлева, редактор сайта 07 марта 2022, 16:30
Alyona Alyona про волонтерство під час війни
Фото: Instagram

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