Сортирую лекарства и даю интервью за границу — Alyona Alyona о волонтерстве, вдохновении и музыке во время войны

В сложные времена никто из украинцев не сидит, сложа руки. Независимо от профессии, пола, возраста, места нахождения каждый помогает, чем может и работает на общую победу нашей страны.

Украинская репер Alyona Alyona рассказала, чем она сейчас занимается.

Сейчас я в местной аптеке и помогаю сортировать пришедшие лекарства, — делится певица.

В соцсетях девушка активно ведет борьбу с российской пропагандой и дает интервью зарубежным СМИ, чтобы призвать НАТО закрыть небо и донести им правдивую информацию о войне в Украине.

Смотри, где исполнительница черпает энергию.

Тем временем известный украинский дизайнер Андре Тан шьет для украинской армии формы и балаклавы.