У нас самая модная армия! Андре Тан шьет формы и балаклавы для украинских военных

Война в Украине ясно показала, кто друг, а кто предатель. Пока в России люди проходят мимо ОМОНа, бьющего мирного митингующего, украинские бизнесмены, дизайнеры, повара, медики и простые люди переквалифицировали свои сферы деятельности под нужды украинской армии.

Известный украинский дизайнер Андре Тан шьет для наших военных. Об этом он написал в своем Instagram под видео правдивых кадров о войне в Украине.

На сегодняшний день уже отшито и отправлено 500 теплых жилетов для нашей терробороны и ВСУ. Спасибо всем, кто приобщается к помощи! Спасибо нашим производствам, поставщикам, рабочим фабрикам, всей нашей команде ANDRE TAN TEAM и каждому из вас! Вместе до победы!

Результатом дизайнер Андре Тан тоже делится в своих социальных сетях, а также призывает граждан присоединиться к этой работе — помочь с тканью для производства.

Фото: официальный Instagram Андре Тана

Фото: официальный Instagram Андре Тана

Список продукции только увеличивается: теперь можно не только одеться “от Андре Тана”, но и спать в спальном мешке пошива дизайнера.

И это только начало! Сейчас отшиваем теплые флисовые куртки, спальные мешки, нательное белье, термобелье! Верим, что вместе мы одолеем врага и одержим победу.

А как найти помощь во время войны, рассказываем в нашем материале: мы собрали полезные ссылки в разных областях.