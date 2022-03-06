Шоу-биз

У нас самая модная армия! Андре Тан шьет формы и балаклавы для украинских военных

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 06 марта 2022, 20:00
Фото: официальный Instagram Андре Тана

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