Как найти помощь во время войны: собрали полезные ссылки в разных областях

Сейчас многие нуждаются в помощи в разных сферах. От того “кому оставить домашнего любимца” до “где найти жилье за границей”.
Большинство людей знают о существовании разных волонтерских организаций, но не знают, куда именно обращаться.
Мы подготовили тебе список полезных ссылок, которые могут пригодиться. Сохраняй и распространяй среди знакомых, возможно, им тоже понадобится.
Прежде всего, хотим подчеркнуть, что, используя любые ресурсы, будь бдительным(-ой) и заботься о собственной безопасности!
Прежде всего, хотим подчеркнуть, что, используя любые ресурсы, будь бдительным(-ой) и заботься о собственной безопасности!
Новая почта Глобал запускает линию Гуманитарной почты.
Отправить посылки можно будет из США, Польши, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Турции.
Жители США могут направить гуманитарную помощь компанией Meest.
supportukrainenow.org — здесь можно найти подробную информацию о том, как помочь украинцам из-за границы.
Номера телефонов волонтерских штабов по размещению переселенцев:
ukrainesupport.net — здесь ты сможешь найти помощь в Польше.
dopomoha.ro/ru — здесь ты узнаешь, как Румыния помогает беженцам.
uarefugees.web — здесь тебя ждет помощь в Молдове.
Ранее мы рассказывали о том, как Польша принимает беженцев из Украины.