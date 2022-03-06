Как найти помощь во время войны: собрали полезные ссылки в разных областях

Сейчас многие нуждаются в помощи в разных сферах. От того “кому оставить домашнего любимца” до “где найти жилье за ​​границей”.

Большинство людей знают о существовании разных волонтерских организаций, но не знают, куда именно обращаться.

Мы подготовили тебе список полезных ссылок, которые могут пригодиться. Сохраняй и распространяй среди знакомых, возможно, им тоже понадобится.

Прежде всего, хотим подчеркнуть, что, используя любые ресурсы, будь бдительным(-ой) и заботься о собственной безопасности!

Где найти жилье в Украине и за границей

Турботник (@turbotnyk_bot) — бот в Telegram от Минцифры Украины.

prykhystok.in.ua — здесь можно найти жилье в Украине и за границей.

www.host4ukraine.com — жилье за ​​границей.

www.shelter4ua.com — также поиск жилья за границей.

airbnb.com — бесплатное жилье для украинцев в Европе на короткий срок.

Еcovillage Network Ukraine — экопоселение для украинцев.

Как доехать

Нам по дорозі (@nampodorozi _bot) — бот в Telegram, который сможет помочь найти попутчика.

BlaBlaCar в Украине и за рубежом — сервис помогает искать людей в дорогу.

в Украине и за рубежом — сервис помогает искать людей в дорогу. Помогаем уехать — чат Telegram, где люди пишут направление своего движения и предлагают подвезти других.

Некоторым людям просто некуда брать свое домашнее животное, но оставлять его на произвол судьбы тоже не надо. @dogs_adopt_kiev — приют для животных, чьи хозяева сейчас не могут о них заботиться.

Психологическая поддержка

tellme.com.ua — сайт, где можно найти бесплатные психологические консультации.

Як ти (@yak_ty_bot) — бот и чат коллективной психологической онлайн-поддержки в Telegram.

Помощь в Украине из-за границы

Новая почта Глобал запускает линию Гуманитарной почты.

Отправить посылки можно будет из США, Польши, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Турции.

Жители США могут направить гуманитарную помощь компанией Meest.

supportukrainenow.org — здесь можно найти подробную информацию о том, как помочь украинцам из-за границы.

Помощь переселенцам на западе Украины

Номера телефонов волонтерских штабов по размещению переселенцев:

Буковина: +38 (095) 153 62 98, +38 (098) 508 84 84

Хмельницкий: +38 (067) 380 15 57, +38 (067) 380 17 21, +38 (067) 380 28 08

Тернопольская область: +38 (063) 180 38 83, +38 (098) 591 82 86

Львовская область: +38 (032) 254 60 79

Закарпатье: +38 (096) 284 33 68

Ивано-Франковская область: +38 (098) 908 82 04, +38 (050) 656 65 86, +38 (068) 536 79 78, +38 (097) 354 43 72

Волынь: +38 (099) 248 18 86

Ровенская область: +38 (097) 055 32 21, +38 (067)515 17 77

Помощь беженцам за границей

ukrainesupport.net — здесь ты сможешь найти помощь в Польше.

dopomoha.ro/ru — здесь ты узнаешь, как Румыния помогает беженцам.

uarefugees.web — здесь тебя ждет помощь в Молдове.

Ранее мы рассказывали о том, как Польша принимает беженцев из Украины.