Мир продолжает поддерживать: как Польша принимает беженцев из Украины

Мир продолжает нас поддерживать в этой сложной ситуации.

Страны ЕС готовы принять от 20 тысяч до одного миллиона украинских беженцев. В частности, речь идет о Латвии, Эстонии, Венгрии, Чехии и Польше.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Как принимает беженцев Польша

В кратчайшие сроки страны выделят жилье для беженцев из Украины. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик.

Сейчас въезд в Польшу свободен, об этом скала журналистка Елена Мищенко, работающая в Польше на своей странице в Facebook.

По ее словам, беженцев пускают без виз, сертификатов о вакцинации и тестов на Covid-19.

С собой стоит лишь иметь хотя бы документ, подтверждающий личность.

Глава МВД Польши Мариуш Каминский и заместитель главы МВД Польши Павел Шефернакер сообщили, что Польша развертывает на границе с Украиной девять пунктов приема возможных беженцев — по четыре в Подкарпатском и Люблинском воеводствах и на железнодорожном вокзале в Перемышле.

Напомним, ранее Джо Байден в своем выступлении объявил новые санкции против России.