Мир продолжает поддерживать: как Польша принимает беженцев из Украины

Богдана Макалюк, редактор сайта 24 февраля 2022, 22:35
Польща приймає біженців

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