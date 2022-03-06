Як знайти допомогу під час війни: зібрали корисні посилання у різних сферах

Нині багато людей потребують допомоги у різних сферах. Від того “кому залишити домашнього улюбленця” до “де знайти житло за кордоном”.
Більшість людей знають про існування різних волонтерських організацій, але не знають, куди саме звертатися.
Ми підготували для тебе список корисних посилань, які можуть стати у пригоді. Зберігай та поширюй серед знайомих, можливо, їм також знадобиться.
Передусім хочемо наголосити, що, використовуючи будь-які ресурси, будь пильним(-ою) та дбай про власну безпеку!
Передусім хочемо наголосити, що, використовуючи будь-які ресурси, будь пильним(-ою) та дбай про власну безпеку!
Допомога під час війни в Україні:
Нова Пошта Глобал запускає лінію Гуманітарної пошти.
Відправити посилки можна буде з США, Польщі, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Туреччини.
Мешканці США можуть відправити гуманітарну допомогу компанією Meest.
supportukrainenow.org — тут можна знайти детальну інформацію про те, як допомогти українцям з-за кордону.
Номери телефонів волонтерських штабів з розміщення переселенців:
Раніше ми розповідали про те, як Польща приймає біженців з України.