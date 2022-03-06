Як знайти допомогу під час війни: зібрали корисні посилання у різних сферах

Нині багато людей потребують допомоги у різних сферах. Від того “кому залишити домашнього улюбленця” до “де знайти житло за кордоном”.

Більшість людей знають про існування різних волонтерських організацій, але не знають, куди саме звертатися.

Ми підготували для тебе список корисних посилань, які можуть стати у пригоді. Зберігай та поширюй серед знайомих, можливо, їм також знадобиться.

Передусім хочемо наголосити, що, використовуючи будь-які ресурси, будь пильним(-ою) та дбай про власну безпеку!

Допомога під час війни в Україні:

Де знайти житло в Україні та за кордоном

Турботник (@turbotnyk_bot) — бот у Telegram від Мінцифри України.

prykhystok.in.ua — тут можна знайти житло в Україні та за кордоном.

www.host4ukraine.com — житло за кордоном.

www.shelter4ua.com — також пошук житла за кордоном.

airbnb.com — безкоштовне житло для українців у Європі на короткий термін.

Еcovillage Network Ukraine — екопоселення для українців.

Як доїхати

Нам по дорозі ( @nampodorozi _bot ) — бот в Telegram, який зможе допомогти знайти попутника.

BlaBlaCar в Україні й за кордоном — сервіс допомагає шукати людей в дорогу.

Помогаем уехать — чат Telegram, в якому люди пишуть напрямок свого руху та пропонують підвезти інших.

Деяким людям просто нікуди брати свою домашню тваринку, але залишати її напризволяще теж не треба. @dogs_adopt_kiev — притулок для тварин, чиї господарі зараз не можуть про них піклуватися.

Психологічна підтримка

tellme.com.ua — сайт, де можна знайти безкоштовні психологічні консультації.

Як ти (@yak_ty_bot) — бот та чат колективної психологічної онлайн-підтримки в Telegram.

Допомога в Україну з-за кордону

Нова Пошта Глобал запускає лінію Гуманітарної пошти.

Відправити посилки можна буде з США, Польщі, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Туреччини.

Мешканці США можуть відправити гуманітарну допомогу компанією Meest.

supportukrainenow.org — тут можна знайти детальну інформацію про те, як допомогти українцям з-за кордону.

Допомога переселенцям на заході України

Номери телефонів волонтерських штабів з розміщення переселенців:

Буковина: +38 (095) 153 62 98, +38 (098) 508 84 84

Хмельницький: +38 (067) 380 15 57, +38 (067) 380 17 21, +38 (067) 380 28 08

Тернопільщина: +38 (063) 180 38 83, +38 (098) 591 82 86

Львівщина: +38 (032) 254 60 79

Закарпаття: +38 (096) 284 33 68

Івано-Франківщина: +38 (098) 908 82 04, +38 (050) 656 65 86, +38 (068) 536 79 78, +38 (097) 354 43 72

Волинь: +38 (099) 248 18 86

Рівненщина: +38 (097) 055 32 21, +38 (067) 515 17 77

Допомога біженцям за кордоном

ukrainesupport.net — тут ти зможеш знайти допомогу в Польщі.

dopomoha.ro/uk — тут ти дізнаєшся, як Румунія допомагає біженцям.

uarefugees.web — тут на тебе чекає допомога у Молдові.

Раніше ми розповідали про те, як Польща приймає біженців з України.