Україна

Найважливіші контакти для допомоги: юридичної, медичної, гуманітарної

Оксана Михайлова 03 Березня 2022, 10:00

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У Міноборони розповіли, як українці відстояли свої міста без зброї
0:02:21
Захист Запорізької АЕС та ТЕС - жителі Енергодара зупинили наступ ворога
Жителі Енергодара стоять живим щитом на захисті Запорізької АЕС та ТЕС — подробиці у відео
Ракетний удар Київ
Нові вибухи в Києві: іноземні журналісти зафіксували на відео
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