Найважливіші контакти для допомоги: юридичної, медичної, гуманітарної

Війна приводить до хаосу, але українці дуже швидко налагоджують взаємодопомогу. Вікна зібрали основні ресурси, які можуть знадобитися для медичної, юридичної та гуманітарної допомоги.

Найважливіші контакти для вас та вашої родини:

Гаряча лінія з гуманітарних питань — 1545

Можна телефонувати, якщо є проблеми з водою, газом, продуктами, ліками чи пальним. Або якщо не можете евакуюватися.

Консультація лікаря будь-якого профілю (безоплатна) — 067-118-09-19

Юридична допомога від асоціації правників — 080-033-58-18, 097-840-39-36

Як бути зі зруйнованим житлом, як вивезти дитину закордон, як отримати статус біженця, якщо ви іноземець і хочете боронити Україну та з інших питань — звертайтеся за вказаними номерами телефонів.