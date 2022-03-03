Найважливіші контакти для допомоги: юридичної, медичної, гуманітарної

Війна приводить до хаосу, але українці дуже швидко налагоджують взаємодопомогу. Вікна зібрали основні ресурси, які можуть знадобитися для медичної, юридичної та гуманітарної допомоги.
Найважливіші контакти для вас та вашої родини:
Можна телефонувати, якщо є проблеми з водою, газом, продуктами, ліками чи пальним. Або якщо не можете евакуюватися.
Як бути зі зруйнованим житлом, як вивезти дитину закордон, як отримати статус біженця, якщо ви іноземець і хочете боронити Україну та з інших питань — звертайтеся за вказаними номерами телефонів.